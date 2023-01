FC Volendam klopt concurrent FC Groningen:3-2

Strijdend tot het laatste

FC Volendam heeft op eigen veld een enorm belangrijke overwinning behaald op een concurrent in de strijd tegen degradatie. FC Groningen werd met 3-2 verslagen en daarmee verder in de puree gedrukt. Voor de ploeg van trainer Wim Jonk betekende het de derde overwinning in vijf duels na de winterstop. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio opent de score voor FC Volendam, Groningen-doelman Verrips heeft het nakijken. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Aan de start verschenen twee ploegen die donderdagavond ook in actie kwamen. Volendam behaalde een verrassend punt bij Ajax, terwijl bij FC Groningen (0-1 nederlaag tegen Cambuur en toeschouwers die het veld opkwamen) de onrust toenam. In de eerste fase van de wedstrijd was de thuisclub – op een enkel moment na – geen baas over de bal als het die in bezit kreeg. FC Groningen had meer controle en kreeg ook twee doelkansen. Eerst schoot back Liam van Gelderen de bal over en in de achttiende minuut kopte spits Ricardo Peppi naast. Bijna halverwege de eerste helft kreeg Volendam de voorsprong in de schoot geworpen. Groningen-verdediger Matej Chalus ging de mist in bij de opbouw en Gaetano Oristanio profiteerde: 1-0. Dat maakte iets los, want even later zoefde een pegel van Robert Mühren rakelings naast. Toen de Groningse opbouw weer werd verstoord, had Derry John Murkin een geweldige rush over links, kapte naar binnen, waarna doelman Verrips zijn poging met de voet keerde.

Daarna had Groningen weer vooral de bal en had Volendam meer moeite om die bij zich te houden, zwichtte vaak onder de druk van de noorderlingen. Die kwamen er zo rond de veertigste minuut doorheen en dat bood nieuwkomer Johan Hove een goede kans, maar hij ramde de bal in het zijnet.

Volendam begon de tweede helft op dezelfde manier, kwam er maar niet lekker in. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten, vijf minuten na rust, en was terecht. Bij een hoekschop werd knullig verdedigd en in de scrimmage schoot Hove dit keer wel met scherp: 1-1. Ook dat (tegen)doelpunt maakte iets los bij de ploeg van Jonk. Er volgde meer druk, Oristanio kwam in balbezit en die werd zes minuten na de gelijkmaker getorpedeerd. De vrije trap werd gekraakt, waarna Florent Sanchez – die veel ballen had ingeleverd tot dusver – de afgeslagen bal inbracht en Calvin Twigt zijn sinds Ajax-uit veroverde basisplaats beloond zag met een kopgoal.

Even later kon Volendam counteren, maar Twigt zag de bal onderschept en vervolgens moest Filip Stankovic met een snoekduik ingrijpen toen Groningen gevaarlijk werd. Volendam kreeg daarna beter vat op de tegenstander en trok het spel naar zich toe. Halverwege de tweede helft veerde het thuispubliek op toen Damon Mirani bij een corner inschoot: Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl assisteerde zijn doelman op de doellijn.

Het grip dat Volendam voelde, was van korte duur. Groningen mocht combineren en spits Peppi wegsturen. Die knal verdween via Stankovic in het dak van het doel: 2-2. Toch richtte de thuisclub weer op, waarbij een bevlieging van Oristanio aan de basis lag. Hij versnelde aan de rechterkant, zijn voorzet werd door een Groninger beroerd, waardoor de bal met een boog richting tweede paal zeilde en daar liep Mühren de bal binnen.

Jonk voerde daarna enkele wissels door, waarbij Flip Klomp zijn debuut maakte en Franco Antonucci zin rentree. Groningen zette aan voor een offensief. Zes minuten voor het einde kreeg de formatie van Dennis van der Ree een vrije trap op een mooie positie. Filip Stankovic hield goed oog op de bal en tikte de poging van Suslov fraai uit de bovenhoek.