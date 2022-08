Struiken maken oversteken Slobbeland riskant

Langs het Slobbeland, ter hoogte van het Marinapark, is een struik dusdanig gegroeid dat het zicht vanaf de stoep belemmerd wordt. Mensen die het zebrapad op willen stappen, kunnen pas zien of er iets aan komt op het moment dat ze op de weg staan.

Volgens getuigen zijn er al meerdere keren levensgevaarlijke situaties ontstaan op het zebrapad. ,,Toeristen steken de weg over op het moment dat er een auto naar beneden komt scheuren. Van de week ging het maar net goed”, klinkt een reactie.

In Edam-Volendam wordt de afgelopen jaren veel wildgroei gespot. Het is een gevolg van het handhaven van de flora- en faunawet, waarin voorgeschreven wordt dat er geen chemische middelen meer mogen worden gebruikt om ongewenst onkruid te bestrijden. De processen duren dus wat langer dan men gewend is.