FC Volendam houdt Amsterdammers in Arena op 1-1

Stunt met een punt bij Ajax

FC Volendam heeft op de late donderdagavond een punt behaald in de uitwedstrijd bij Ajax: 1-1. De ploeg van trainer Wim Jonk was in de Arena niet voor de schoonheidsprijs gekomen, hield vooral tegen, in de hoop dat het ‘uit vorm zijnde’ Ajax zich stuk zou bijten. Én de hoop dat het wellicht een tik uit kon delen aan de kwetsbare Amsterdammers. Dat lukte. Zondag wacht FC Groningen thuis. Door Eddy Veerman

Brian Plat rukt op met de bal aan de voet, gevolgd door Ajacied Jurriën Timber. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Jonk liet zijn ploeg in Amsterdam een muur optrekken – twee ultracompact opererende linies met daarvoor alleen Gaetano Oristanio – die telkens op eigen helft heen en weer schoof, naar voren of naar achteren ging als Ajax balbezit had. De voormalige Ajax-speler wilde als trainer de bezoekers geen gewillig slachtoffer laten zijn. Spits Robert Mühren begon op de bank.

Ajax, de afgelopen wedstrijden vóór en na de winterstop, zeer kwetsbaar gebleken, was inmiddels weer op volle sterkte, met Dusan Tadic, Steven Berghuis, Edson Alvarez en ook Steven Bergwijn in de basis. Na een paar minuten moest trainer Alfred Schreuder het al ontgelden bij veel fans. Ajax had de bal, maar er was weinig ruimte, wat een hele hoge handelingssnelheid van de thuisclub vereiste.

Voor Volendam was het voetballen op hoop van zegen. In de achttiende minuut ontstond de eerste Ajax-kans niet uit een uitgespeelde aanval, maar een hoekschop. Edson Alvarez mocht ongehinderd inkoppen en Filip Stankovic kon redding brengen. De eerste uitgespeelde mogelijkheid deed zich na 35 minuten voor. Berghuis had een slim balletje op Brian Brobbey, wiens poging werd geblokkeerd. Op slag van rust volgde weer een Ajax-corner en daarbij ontsnapte Volendam, via de paal en assistentie op de doellijn vloog de bal er niet in. Met de tactiek die het hanteerde overleefde FC Volendam zo de eerste helft: 0-0.

Meteen na rust wankelde die kleine club uit Noord-Holland echter een aantal keren. Een grote kans was er voor Berghuis, wiens schot door Stankovic werd gepareerd. Het onvoorstelbare gebeurde vervolgens. Calvin Twigt, die dit seizoen nog nauwelijks speelde maar zich goed staande hield in de Arena, werd vastgehouden, wat tot een vrije trap leidde op de Ajax-helft. De Volendamse ‘koppers’ gingen mee naar voren, Carel Eiting had net als tegen Cambuur en RKC een uitstekend indraaiende bal, die door Damon Mirani via de onderkant van de lat werd binnengekopt: 0-1.

Ajax had ook het geluk niet aan haar zijde, want pogingen van Brobbey en Davy Klaassen – van dichtbij – smoorden. Schreuder bracht er met de Italiaan Lorenzo Lucca nog een spits bij in de 77e minuut, terwijl bij Volendam Henk Veerman en Daryl van Mieghem in de ploeg kwamen. In de 80e minuut viel de gelijkmaker: Lucca werd door de lucht gezocht, die legde de bal met het hoofd klaar voor de lopende man Mohammed Kudus en die ramde de gelijkmaker langs Stankovic.

Met wat geluk was Volendam weer op voorsprong gekomen. Bij een hoge bal maakte Veerman chaos in de Ajax-verdediging en het scheelde centimeters of hij had een poging kunnen doen de 1-2 binnen te schieten. Dat gebeurde niet, wat Ajax nog een aantal minuten kans gaf op een slotoffensief. De score veranderde echter niet meer.