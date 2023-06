‘Gemeente stelt jaarlijks € 50.000,- beschikbaar’

Subsidie voor instandhouding gemeentelijke monumenten

,,Het behoud van gemeentelijke monumenten is van groot belang voor het culturele erfgoed en de identiteit van Edam-Volendam. Daarom wil ik de aandacht graag vestigen op de beschikbare subsidie voor eigenaren van deze monumentale panden”, zegt Marc Steur, beleidsmedewerker van de gemeente Edam-Volendam. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar vaker een beroep wordt gedaan op de financiële steun, is Steur van mening dat er nog altijd te weinig gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling.

Door: Kevin Mooijer

,,Edam-Volendam telt momenteel 155 gemeentelijke monumenten”, begint Steur. ,,Daarbij plaats ik de kanttekening dat bijvoorbeeld de eerste tien woningen aan de H.J. Calkoengracht samen als één monument worden gezien, terwijl het tien adressen zijn. Monumenten kunnen naast woningen ook bruggen zijn, of panden met een andere bestemming dan wonen.” Om bij te dragen aan de instandhouding van de gemeentelijke monumenten heeft de gemeente een subsidiepot beschikbaar gesteld voor onderhoud, herstel en reparatiewerkzaamheden.

Gemeentelijke monumenten en Sliekerfonds

Het bedrag dat de gemeente Edam-Volendam ten behoeve van de gemeentelijke monumenten jaarlijks uittrekt, bedraagt € 50.000,-. ,,Daarnaast geldt dat er voor een bepaald aantal ‘historische’ gebouwen in Edam een beroep kan worden gedaan op het Sliekerfonds. Deze voorziening is ontstaan uit het nalatenschap van Dirk van Slieker en wordt uitsluitend gebruikt voor de instandhouding van historische panden in Edam.” In de lijst van ‘Sliekerpanden’ zijn ook een aantal rijksmonumenten in Edam opgenomen. Voorbeelden van deze rijksmonumenten zijn: het voormalige weeshuis aan de Grote Kerkstraat, het Proveniershuis aan de J.C. Brouwersgracht en een aantal kerken.

Steur geeft aan dat het Sliekerfonds losstaat van de door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie voor gemeentelijke monumenten. ,,Het verkrijgen van subsidie uit deze voorziening is voorbehouden aan eigenaren van de panden die zijn opgenomen in de lijst van ‘Sliekerpanden’. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000,- is bestemd voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Om in aanmerking te komen voor subsidie is belangrijk te weten dat er met de werkzaamheden niet mag worden begonnen voordat de subsidieaanvraag is goedgekeurd.”

Niet voor verduurzamen

,,De door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie is bedoeld voor instandhoudingswerkzaamheden en dus niet voor het verduurzamen van panden”, licht Steur toe. ,,Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van gevels, voegwerk, kozijnen, reparaties aan goten en schilderwerk.” Gedetailleerde informatie over welke kosten en werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie zijn te vinden in de subsidieregeling op de website van de gemeente.

Aanvraag

De aanvraag voor subsidie van gemeentelijke monumenten kan digitaal worden ingediend met behulp van DigiD of E-herkenning. Als digitaal indienen niet mogelijk is, bestaat de optie om de aanvraag op papier in te dienen. ,,Naast het invullen van een formulier wordt gevraagd om verschillende bijlagen toe te voegen, waarin duidelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en op welke wijze. Als er een vergunning nodig is, moet die bij de aanvraag te worden bijgevoegd.” Voor het bepalen van het subsidiebedrag moet een gespecificeerde begroting worden ingediend. ,,Na ontvangst van de aanvraag en alle vereiste bijlagen zal er een afspraak worden gemaakt voor een locatiebezoek. De begroting wordt beoordeeld en op basis daarvan wordt het subsidiebedrag vastgesteld. Indien de aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet, wordt de subsidie verleend. Het toegekende bedrag wordt gereserveerd. De volledige afhandeling van een correct ingediende aanvraag duurt maximaal acht weken. Na toekenning van de subsidie kan er gestart worden met de werkzaamheden, die binnen één jaar moeten worden uitgevoerd.”

Maximum

Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid en de eigenaar heeft daar melding van gemaakt, zal er een controle ter plaatse worden uitgevoerd. Tijdens deze controle zal de gemeente beoordelen of er daadwerkelijk aan de voorwaarden van de subsidieverlening is voldaan. Na controle van de facturen en betalingsbewijzen ontvangt de eigenaar de definitieve vaststelling van de subsidie. Binnen acht weken na vaststelling wordt het toegekende bedrag overgemaakt. ,,Het uitgekeerde bedrag bedraagt nooit meer dan 50% van de investering, met een maximum van € 5000,-“, benadrukt Steur. ,,En voor dezelfde werkzaamheden aan hetzelfde onderdeel van een pand kan eens per vijf jaar subsidie worden aangevraagd.”

,,Edam-Volendam beschikt over een schat aan cultureel erfgoed. De gemeentelijke monumenten zijn daar een groot onderdeel van. Het is aan de eigenaren en de gemeente om monumenten te beschermen. Ik hoop van harte dat deze subsidieregeling eigenaren van monumenten stimuleert om de nodige werkzaamheden uit te laten voeren, en ervoor te zorgen dat deze prachtige panden voor toekomstige generaties behouden blijven.”

Ga naar de website van de gemeente voor meer informatie over de subsidieregeling: www.edam-volendam.nl/cultureel-erfgoed-1

