Zorgwekkend incident op Europaplein legt veiligheidskwestie bloot

Taxichauffeur in ziekenhuis na gewelddadige aanval

Op zaterdag 15 juli heeft zich een zorgwekkend incident voorgedaan bij de taxistandplaats Havenhof in Volendam. Een taxichauffeur van TTA Taxi werd het slachtoffer van geweld door een taxichauffeur van buiten de gemeente. Dirk Nijhuis, eigenaar van TTA Taxi, uit zijn bezorgdheid over de veiligheidssituatie in Volendam, met name tijdens de uitgaansavonden.

Door: Kevin Mooijer

,,Het is een bekend probleem dat taxichauffeurs van buiten Volendam de reguliere taxistandplaats in de Zeestraat voorbijrijden om óp het Europaplein te parkeren”, zegt Nijhuis. ,,Dit illegaal parkeren om dichter bij de klanten te komen leidt tot ongewenste confrontaties. Nadat dit ook die bewuste avond meerdere keren gebeurde, besloot een van onze chauffeurs de overtreder aan te spreken. Hij moest het bekopen met een traumatische mishandeling. Collega’s waren gelukkig snel ter plaatse om in te grijpen, maar helaas kon een zware hersenschudding niet worden voorkomen.”

Na het incident belde Nijhuis het alarmnummer om hulp van de politie en een ambulance in te schakelen.

,,Voor beide verzoeken kreeg ik hetzelfde ontmoedigende antwoord: er was geen ambulance beschikbaar en ook de politie was te druk om naar Volendam te komen. Na meerdere keren bellen kwam er uiteindelijk een ambulance naar het Europaplein. Mijn collega werd afgevoerd en zou een dag in het ziekenhuis moeten verblijven. Hij heeft anderhalve week niet kunnen werken.” Nijhuis uit zijn frustratie over het gebrek aan adequate hulp van de autoriteiten. ,,Ik vind het zeer verontrustend dat de politie niet op de oproep af is gekomen. Als er tijdens uitgaansavonden in Volendam geen politie aanwezig is, kunnen we niet langer van een veilig gebied spreken.”

Het slachtoffer en zijn werkgever hebben besloten geen aangifte te doen vanwege het gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten, maar hebben inmiddels wel de gemeenteraad benaderd voor hulp bij het verbeteren van de veiligheidssituatie. ,,We hopen dat zij de helpende hand reiken als het om veiligheid in Volendam gaat. Dit is een kwestie die niet alleen taxichauffeurs aangaat, maar de gehele gemeenschap raakt. Wat onze collega’s kan overkomen, kan ook jongeren treffen. Er moet dringend actie worden ondernomen.”

Al meerdere jaren doet Nijhuis melding van verschillende overtredingen in de gemeente. ,,Op verzoek van zowel de politie als de gemeenteraad meld ik onveilige situaties die variëren van roekeloos racen door het dorp tot geweldsincidenten. Onlangs heb ik vernomen dat alleen de meldingen die daadwerkelijk door de politie worden opgevolgd, worden geregistreerd. Spijtig genoeg is er een gebrek aan mankracht en tijd bij de politie. Hierdoor blijven de meeste overtredingen zonder consequenties."

Nijhuis pleit voor doortastende maatregelen van de lokale overheid, zoals het invoeren van een taxivordering om "hardrijdende taxichauffeurs met woekerprijzen" aan te pakken. ,,Een effectieve aanpak zou kunnen zijn om samen met de gemeente Purmerend hierin te voorzien. Het vergroten van het werkgebied, het bieden van meer taxichauffeurs én toezicht houden op wie er binnen de gemeente rijden.”

De impact van het recente incident op de werknemers van TTA Taxi is zichtbaar. ,,De bereidheid om 's avonds en 's nachts te werken neemt af, en het wordt al steeds moeilijker om chauffeurs te vinden. Het valt me zwaar om dit te erkennen, maar onze werkomgeving wordt steeds minder prettig. Ik hoop dat we spoedig tot een oplossing kunnen komen.”