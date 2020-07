Te huur

TE HUUR: MOWI INDUSTRIE

TE HUUR

Vanwege verhuizing is bovenverdieping Parallelweg 21, met eigen opgang te huur.

- Ruimte is 120 vierkante meter

- Aanwezig is een keuken met koelkast

- Toilet

- Aparte kantoorruimte

- Vloer is voorzien van betonverf

- Grote werktafel

- Voorzijde en zijkant voorzien van ramen.

Per 1 augustus beschikbaar.

Huurprijs € 500 per maand exclusief gas, water en licht.

Contact: Monique van Winden

info@mowi-industrie.nl