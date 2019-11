Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Volendam

Behalve door een collectieve zorgverzekering aan te bieden aan de inwoners kan een gemeente de zorgkosten van de inwoners ook op een andere manier ondersteunen. Dat doet bijvoorbeeld de gemeente Volendam. Die betaalt de volledige of een deel van de premie van de aanvullende zorgverzekeringen terug aan de inwoners. Uiteraard geldt dat niet voor alle inwoners. Alleen degenen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen. De gemeente probeert op deze manier goede zorg ook voor de minima bereikbaar te houden.

Randvoorwaarden voor een tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de premie voor aanvullende zorgverzekeringen gelden strenge financiële eisen. Ten eerste is de regeling alleen beschikbaar voor inwoners van Volendam. Zij mogen niet meer inkomen hebben dan 110% van het bijstandsniveau. Ook mogen ze niet meer vermogen hebben dan is vastgelegd in de wettelijke vermogensgrens. Als je aan die voorwaarden voldoet en een zorgverzekering hebt plus aanvullende verzekeringen kun je een aanvraag indienen. Je krijgt op jaarbasis maximaal 120 euro terug. Als je minder premie betaalt voor de aanvullende verzekering krijg je het werkelijke bedrag terug.

Een tegemoetkoming aanvragen

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen door het betreffende aanvraagformulier in te vullen. Dat is te downloaden vanaf de site van de gemeente. Het aanvraagformulier moet tussen 1 januari en 15 februari worden ingediend van het jaar waarop de zorgverzekering van toepassing is. Vergunninghouders die in de loop van het jaar in Volendam komen wonen kunnen op dat moment een aanvraag indienen. Zij krijgen dan per verzekerde maximaal 10 euro per maand terug in de resterende maanden van het jaar. De gemeente Volendam heeft geen Gemeentepolis of een collectieve zorgverzekering.

Hoe kun je besparen op de zorgverzekering?

Bij een zorgverzekering 2020 gaat het er om dat je profiteert van een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit. Dat houdt in dat je voor weinig geld veel zorg krijgt. Gezonde mensen hebben alleen een zorgverzekering nodig voor die enkele keer dat ze naar de dokter of naar het ziekenhuis moeten. Zij kiezen voor minimale dekking en een zeer lage premie. Mensen met chronische klanten, die veel zorg nodig hebben, gaan op zoek naar een zorgverzekering die zoveel mogelijk kosten dekt van de zorg die zij nodig hebben. Ook dan kun je kiezen voor een zo laag mogelijke premie, maar onder de voorwaarde dat er voldoende zorg wordt vergoed.

Tips voor het kiezen van zorgverzekeringen in 2020

Zorgverzekeringen kiezen doe je met behulp van een onafhankelijke online zorgvergelijker. Zet eerst voor jezelf op een rij in welke situatie je zit. Want dat is de basis voor de beste keuze. Ben je gezond of heb je af en toe zorg nodig? Als je een chronische aandoening hebt of regelmatig geblesseerd raakt bij het sporten is het zaak om op te letten dat de zorg die jij nodig hebt wordt vergoed. Als je nooit zorg nodig hebt kun je kiezen voor een zo laag mogelijke premie. De standaardpremie kan nog verder omlaag door het eigen risico te verhogen. Maar pas daarmee op, want een ongeluk, met alle financiële consequenties, zit in een klein hoekje.