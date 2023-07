‘Kleedkamerhumor, gezelligheid en het mooie spelletje’

The Sunday League: Nieuwe, laagdrempelige voetbalcompetitie in Volendam

,,Veel jongens missen de kleedkamerhumor, gezelligheid én het mooie spelletje”, zegt Lennard Steur, verwijzend naar zijn prachtige project. ,,Met de oprichting van The Sunday League gaan we voorzien in die behoefte.” Samen met Marco Kras, Cornell Tol en Ton Guijt werkt Lennard aan een gloednieuwe, laagdrempelige voetbalcompetitie in Volendam. ,,Iedere ex-voetballer – of hij nu bij de RKAV, EVC of in een vriendenteam speelde – die een beetje kan ballen, kan zich aanmelden.”

Door: Kevin Mooijer

,,Door het jarenlange samen spelen schep je onderling een onbreekbare band”, blikt Lennard terug naar zijn tijd als voetballer van RKAV Volendam. ,,Als klein jongetje begon je met voetballen. Naarmate je ouder en beter werd, klom je hoger op de ladder. Samen met je vrienden en ploeggenoten beleefde je het voetbalavontuur. Het werd een essentieel onderdeel van je leven. Tot je de leeftijd bereikte waarop voetbal niet meer te combineren was met je drukke leven.” Een groot deel van de lokale jeugd bewandelt de route die Lennard schetst. Bij de laatste stap van die route wacht voor het merendeel van de in oranje gehulde kinderen hetzelfde lot als Lennard. ,,Velen zullen de periode kenmerken als een prachtige tijd die abrupt tot een einde kwam wegens tijdsgebrek. Het is een logisch gevolg van het schema waar amateurvoetballers mee te maken krijgen. Had je bijvoorbeeld een uitwedstrijd in Anna Paulowna, dan was je al snel acht uurtjes van huis op zaterdag. Als je een gezin hebt of in het weekend misschien nog wat aan je werk wil doen, dan wordt het moeilijk om dat soort wedstrijden in te passen.”

,,Als gevolg stoppen veel jongens met competitievoetbal, terwijl ze dat éígenlijk niet willen”, vervolgt Lennard. ,,Door de jaren heen heb ik veel lotgenoten gesproken die het jammer vinden dat ze moesten stoppen.

"The Sunday League gaat voorzien in een behoefte die er onbewust is"

Tegelijkertijd zeg ik als vader en ondernemer dat een dergelijk schema geen doen is. Daarom hebben Marco Kras, Cornell Tol, Ton Guijt en ik The Sunday League in het leven geroepen.” De nieuwe competitie – die volledig op de velden van RKAV Volendam wordt gespeeld – biedt spelers het beste van twee werelden: wél de kleedkamerhumor, het sfeertje en het voetbal, maar níét de lange avond- en weekenduren weg van huis. ,,The Sunday League gaat voorzien in een behoefte die er onbewust is.”

Programma

Lennard legt uit: ,,Wat we voor ogen hebben is een competitie met teams van zeven spelers. De wedstrijden worden gespeeld op halve voetbalvelden, met tussenmaat doelen. Om de week op zondagen tussen 11.00 en 14.00 uur staan de wedstrijden ingepland. Ieder team speelt twee helften van dertig minuten, met tien minuten rust. Al met al ben je dus zo’n ruim twee uurtjes van huis, tenzij je blijft plakken om nog een wedstrijdje te bekijken of nog even in de kantine aan te schuiven. We mikken op twee speelrondes per jaar: een voorjaars- en najaarscompetitie. In beide periodes zullen voor ieder team zo’n zeven wedstrijden op het programma staan.”

Doelgroep

Lennard is laaiend enthousiast over het project: ,,The Sunday League zal het welbekende sfeertje van het KAJ-Toernooi benaderen. Daar ben ik van overtuigd. Veel jongens zullen weer oude bekenden tegenkomen. De mogelijkheid om zelf teams te formeren is natuurlijk een mooie stimulans om weer eens een balletje op te gooien bij voormalig teamgenoten. En uiteraard zijn individuele aanmeldingen ook van harte welkom. Er is plaats voor iedereen binnen de doelgroep.” Hoewel gezelligheid en nostalgie cruciale elementen zijn in de plannen van Lennard en zijn kompanen, benadrukt hij dat er wordt gespeeld om te winnen. ,,De meeste (oud-)voetballers zijn fanatiek, ongeacht het niveau. Dat leidt tot mooie duels en wedstrijden, maar de krachtsverhoudingen moeten enigszins gelijk zijn. Onze doelgroep bestaat dus uit spelers van 35 jaar en ouder die niet meer actief zijn als voetballer. We kunnen uitzonderingen maken wat leeftijd betreft, alleen is het niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld invallers uit de selectie worden opgetrommeld.”

De organisatie heeft de eerste teams al mogen noteren. ,,De bal is aan het rollen in Volendam. Er wordt momenteel zelfs een 50plus team samengesteld. We hebben hier op het dorp heren rondlopen van vijftig jaar en ouder die de gemiddelde dertiger eruit lopen en spelen. Ik kijk reikhalzend uit naar die eerste krachtmetingen op de grasmat.” Lennard is ervan overtuigd dat The Sunday League uit gaat groeien tot een succes: ,,Voor veel jongens gaat dit weer het mooiste uurtje van de week worden. Dus, als je denkt ‘dit is wat ik mis’, neem contact op. Dan zien we elkaar halverwege september op het veld.”

The Sunday League zal speelrondes in het voorjaar en najaar hebben. Alle wedstrijden worden op halve velden afgewerkt op het kunstgras van de RKAV. Teams bestaan uit zeven spelers en wedstrijden uit twee helften van 30 minuten. Speelrondes zullen om de week plaats vinden op zondag tussen 11.00 en 14.00 uur.

Wil je meedoen of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Lennard via: lsteur@hotmail.com of bel 06 10 05 95 53.