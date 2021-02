Koop een tas met een verhaal bij THEBAGSTORE!

THEBAGSTORE steunt KWF kankeronderzoek

Wie in februari bij THEBAGSTORE een tas koopt, koopt een tas met een verhaal. Als klant krijg je namelijk de mogelijkheid tien procent van de aankoopprijs aan het KWF te doneren, en THEBAGSTORE maakt daar 25 procent van!

Partner content

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. In 2019 kregen bijna veertienduizend Nederlanders longkanker. In totaal werden in dat jaar meer dan een miljoen nieuwe gevallen van kanker geconstateerd.

Ook al blijkt kanker -door steeds meer geavanceerde behandelingen op maat- in sommige gevallen een chronische ziekte te worden; het blijven hoge cijfers. Kanker heeft een enorme impact op iemands leven en op de mensen rondom hem of haar.

THEBAGSTORE wil als online tassen webshop vooral positiviteit uitstralen en het leven gewoonweg leuker maken door stijlvolle producten aan te bieden zoals een kwaliteitstas. Daar word je immers blij van. Dat neemt niet weg dat we ons realiseren dat ieders gezondheid te allen tijde het belangrijkste in het leven is.

Als online bedrijf inspireren we onze medewerkers op alle mogelijke manieren om zo gezond mogelijk te zijn en daarmee die positiviteit te omarmen. Met een grote dosis maatschappelijke betrokkenheid zien we mogelijkheden om onze klanten niet alleen met die positiviteit in aanraking te brengen, maar ook een duit in het zakje te doen als het gaat om het steunen van mensen bij wie de gezondheid aangetast is door kanker.

Om mensen zoveel mogelijk kansen op een positief en gezond leven te geven, steunen we graag KWF Kankerbestrijding, de organisatie die door middel van geld kankeronderzoek mogelijk maakt.

Geen korting, wel donatie!

Dat doen we echter niet alleen, maar samen met onze klanten. Iedere klant heeft in februari bij de aankoop van een tas de mogelijkheid te kiezen voor tien procent korting of deze tien procent te doneren aan het KWF. In dat laatste geval vermenigvuldigt THEBAGSTORE deze korting nog eens 2,5 keer, waardoor 25 procent van de aanschafsprijs van een tas via het KWF voor kankeronderzoek bestemd is. Op deze manier investeert de klant in een tas met een verhaal, een verhaal dat erom vraagt verspreid te worden!