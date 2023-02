De weg vinden in een bos van informatie

Themabijeenkomst over longkanker bij Huis aan het Water

Op Wereldkankerdag werd zaterdag 4 februari bij Huis aan het Water een themabijeenkomst georganiseerd over longkanker. Bezoekers werden geïnformeerd door presentaties van professionals over onder meer behandelingen voor de ziekte en de ontwikkeling van medicijntechnologieën.

Door: Chris Bond

Huis aan het Water is het centrum van advies, steun en hulp voor iedereen die te maken heeft met de ziekte kanker. Daar werd afgelopen zaterdag dan ook een themabijeenkomst georganiseerd over longkanker. Door mensen als onder meer de directrice van Longkanker Nederland, een longarts en de ontwikkelingsfunctionaris van een biotechnologiebedrijf werden presentaties gehouden en gesprekken aangegaan over verschillende behandelingen en de medicijnen van de toekomst.

„We kunnen door erover te praten mensen met kanker helpen hun weg weer te vinden”, vertelt Karin Hoogeveen, directrice van Huis aan het Water. „Door een onderwerp als longkanker van verschillende kanten te belichten, vanaf het medische verhaal tot de ontwikkelingen in de toekomst, kunnen mensen er tijdens een bijeenkomst als deze een beter beeld van krijgen.”

De themabijeenkomst was echter niet alleen voor mensen met kanker „want kanker heb je niet alleen”, zegt Gea Breet van de Patiëntenvereniging van Longkanker Nederland „Naast de patiënt kunnen ook familie, vrienden en partners baat hebben bij een samenkomst als deze.” Zo werd op Wereldkankerdag iedereen uitgenodigd om te luisteren naar de presentaties of om deel te nemen aan gesprekken. „Mensen die te maken krijgen met kanker kunnen overspoeld raken met informatie, terwijl zij in het begin misschien wel meer behoefte hebben om te weten van wat longkanker nou eigenlijk is. En als je een tijd verder bent heb je wellicht behoefte aan een gesprek met lotgenoten of met een psycholoog. Instanties als de Patiëntenvereniging van Longkanker Nederland en Huis aan het Water zijn vrijblijvend en laagdrempelig”, benadrukt Gea. „Wanneer je in dat bos van informatie terecht komt kunnen de mensen daar je op zo’n manier heel goed helpen om jouw weg te vinden.”

In de aandacht die op Wereldkankerdag wordt gevraagd voor de impact van kanker, speelt Huis aan het Water een belangrijke rol als inlooplocatie. Door dergelijke open dagen en informatieve bijeenkomsten als deze, maar ook afgelopen week bijvoorbeeld door het uitdelen van tulpen aan bezoekers van het Dijklander Ziekenhuis. En daarin staat Huis aan het Water niet alleen, want vooral door de samenwerking met Longkanker Nederland en met mensen van andere instanties kunnen informatieve bijeenkomsten als die van afgelopen zaterdag worden georganiseerd. „Dat maakt het des te mooier”, zegt Karin. Want door werkelijk iedereen werden vragen gesteld, door bezoekers, vrijwilligers én door de sprekers zelf. „Er waren ook dingen die ik zelf niet wist. Het is voor ons vrijwilligers ook belangrijk om dit soort initiatieven te volgen.” Zo was de themabijeenkomst met een gepaste inloop een geslaagde ochtend voor iedereen.

Open dag Huis aan het Water

Op 11 februari tussen 10.30 en 15.00 uur is iedereen welkom bij Huis aan het Water in Katwoude. Gastvrouwen, deskundige vrijwilligers en professionals vertellen wat Huis aan het Water kan betekenen als je geraakt wordt door kanker.

Wat doet de ziekte met je relatie? Hoe anders smaakt een koekje na chemotherapie. Helpt creatief bezig zijn? Je kunt in gesprek gaan, je aanmelden voor een creatieve workshop of een lezing bijwonen over hoe je de regie over je leven kunt houden. Maar je kunt ook binnenlopen en de sfeer proeven, met een lekkere kop koffie.

De open dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met Huis aan het Water, Hoogedijk 7 A/B, Katwoude.

www.stichtinghuisaanhetwater.nl