Theo Kwakman wil lokale Code Oranje oprichten

Theo Kwakman gaat de Tweede Kamer in, als hij wordt gekozen. De Volendammer staat bij de komende verkiezingen veertiende op de lijst van de nieuwe partij ‘Code Oranje’. Eerder zette hij zich al in voor de lokale VVD, maar zegde deze partij vaarwel. Theo wilde zich politiek blijven inzetten. Hij stuitte op de nieuwe partij van oud-PVV’er Richard de Mos en sloot zich hierbij aan. Theo zal zich voor Code Oranje blijven inzetten, ongeacht of hij in de Kamer komt. Na de aanstaande verkiezingen wil hij namelijk een lokale afdeling opzetten. Een belangrijk voornemen wordt het oplossen van de moeilijkheden in de Edamse Singelwijk.

Hoe is het zo gekomen dat je aansloot bij Code Oranje?

,,Het is in principe een klein wereldje. Ik was eerder al secretaris van de plaatselijke VVD. Daarna ben ik regiocoördinator van VNL geweest, waar Bram Moskowicz ooit leider van was. Het is helaas niks geworden met deze partij. Een aantal mensen hiervan stapte over naar Code Oranje, dat in 2018 werd opgericht. Ik vond deze partij op internet, las erover en abonneerde mij op de nieuwsbrief. Langzaam ging het steeds meer rollen. Tot het moment dat ik gebeld werd door de voorzitter. Of ik eventueel interesse had om mee te gaan doen, vroeg hij. Meteen stelde hij voor om een Code Oranje voor Edam-Volendam op te richten. In Purmerend werd al eerder een afdeling van de partij opgericht. Dat leek mij wel wat en op het verzoek of ik op de lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen wilde, stemde ik ook in. Zo rolde ik er eigenlijk in.”

Hoe ben je weg geraakt bij de VVD?

,,Dat is op een gegeven moment zo gekomen. Ik was altijd diehard VVD’er. De plaatselijke afdeling was perfect, maar landelijk kon ik mij er steeds minder in vinden. Allemaal beloftes kwamen ze niet na: duizend euro voor iedereen, de onderste steen moet bovenkomen bij de situatie rond de MH17, noem allemaal maar op. Je kunt er zo twintig, dertig opnoemen.”

,,Toen ik voor de VVD langs de deuren ging om te flyeren, merkte ik dat meer mensen hier hetzelfde over dachten. Ik kon ze niet anders dan gelijk geven. In die periode stopten meer mensen bij de lokale VVD vanwege dezelfde redenen.”

Welke ideeën van Code Oranje spraken je aan?

,,Het is een nieuwe partij die niet links of rechts is. Wij spreken van ombudspolitiek, democratie 3.0. Een belangrijk punt is het beperken van immigratie. Dat is iets dat past bij mijn rechtse roots. We zouden ook graag referenda invoeren, waarmee we ‘Jan met de pet’ meer zeggenschap willen geven. In plaats van stemmen en dan maar hopen dat ze jouw punten meenemen. Verder zijn wij voor een gekozen burgemeester. Dat soort punten klinkt als muziek in de oren. We willen ook graag iets doen aan de woningnood en aan het beschermen van de vrijheid van meningsuiting. Die staat erg onder druk. Dit zijn de belangrijkste punten die maakte dat ik mij tot Code Oranje aangetrokken voelde.”

Waarom ben je eigenlijk tegen immigratie?

,,Ik vind dat er nu te veel mensen ons land binnenkomen. Onverantwoord veel. De vraag is of wij dit over vijf jaar nog wel kunnen bolwerken. Ik denk het niet. Nieuwkomers krijgen ook nog voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Er werd op een gegeven moment niet meer gecontroleerd wie er binnenkwam. Het gaat gewoon fout. Iedereen moet de broekriem aantrekken: het leger, de zorg, noem maar op. En wat immigratie betreft komt iedereen maar binnen. Ik vind dit niet kunnen.”

De PVV van Geert Wilders wil dit soort dingen ook. Waarom sloot je je daar niet bij aan?

,,Bij de partij waar ik nu zit, voel ik mij betrokken. Hier ben je lid en heb je zeggenschap. Bij een PVV is dat natuurlijk niet zo. Dat is meer een eenmanspartij die niet democratisch is. De PVV is ook niet voor referenda. Door dit soort dingen heb ik daar minder mee.”

Wat maakt dat jij je politiek wilt inzetten?

,,Je kunt op een feestje wel dingen roepen, maar ik ben meer van meedoen. Dan maak je ook echt een verschil, doordat je inspraak krijgt. Zeker als ik zo meteen meehelp om de lokale afdeling van de grond te krijgen. Dan krijg je zeggenschap in de partij, in de gemeenteraad of wat dan ook. Het maakt dus echt iets uit wat je doet en daarmee is het zeker zinvol om je politiek in te zetten. Als je blijft roepen langs de zijlijn verandert er in principe niks.”

Wat kunnen we van die lokale afdeling verwachten?

,,Ik spreek soms mensen met wie ik vroeger in de politiek gezeten heb. Dan laat ik af en toe vallen: als je interesse hebt, spring dan achterop de fiets en dan doe je mee. Daarmee ben ik dus al aan het oriënteren. Geïnteresseerden kunnen zich dus aanmelden. Een belangrijk punt zal verbetering van de situatie in de Singelwijk worden. Ik woonde daar ooit ook en dat is al vijftien tot twintig jaar een zorgenkindje. Dat zou ik graag willen aanpakken. Het is volgens mij heel simpel. Bouw een nieuwe openbare school, sloop De Piramide en zet op dat punt seniorenflats neer. Dan haal je meteen de angel eruit met die hangjongeren daar. Dat zou dus één van de dingen zijn die wij willen realiseren in de lokale politiek. Een andere punt zou zijn: geen voorrang op huisvesting voor asielzoekers en statushouders. Eenieder op de reguliere wachtlijst.”

Ga je de Tweede Kamer in als je wordt gekozen?

,,Er staan vijftig mensen op de lijst en ik sta veertiende. Stel dat ik wordt gekozen, dan is het alles of niks. Dan ga je er natuurlijk in. Dat lijkt mij heel spannend. Van ‘plaatjesplakker’ wat ik nu ben en timmerman dat ik officieel ben, tot kamerlid. Het lijkt mij leuk en leerzaam. Stel dat je wordt gekozen met voorkeurstemmen, dan kun je moeilijk zeggen: ik doe het niet. Na dit stuk kun je er natuurlijk ‘donder op zeggen’ dat dit zich gaat voordoen”, zegt Theo met een knipoog. ,,Maar zonder dollen, als wij vier zetels zouden krijgen dan doen we het heel goed. Als veertiende op de lijst maak je daarom niet veel kans. Maar goed, je staat erop, dus de kans is er.”