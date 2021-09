Thuis werken en persoonlijke hygiëne

Nu we steeds vaker thuis werken, krijgen we ook steeds minder fysiek contact met andere mensen. Je ziet je collega’s steeds vaker via het scherm en je zult ook zeker minder rekening houden met bepaalde dingen! Zo heb je dagen dat je het huis helemaal niet uitkomt en dagen dat je wat later je bed uitgaat. Maar wat doet dat met je persoonlijke hygiëne? Let je nog steeds wel nét zo goed op je persoonlijke hygiëne als toen je nog naar kantoor ging?

Twee keer per dag tandenpoetsen

Het is verleidelijk als je thuiswerkt om je tanden wat later te poetsen. Maar wat als je dit zo ver uitstelt totdat je het eigenlijk vergeet? Stom! Het is namelijk enorm belangrijk om twee keer per dag je tanden te poetsen. Zo draagt twee maal per dag tandenpoetsen bij aan een goede mondhygiëne. Daarnaast is het belangrijk om de juiste tandpasta (met fluoride) te pakken, want anders zit je snel weer met gaatjes bij de tandarts of mondzorg Ede. En dat is natuurlijk zonde van je zuurverdiende geld! Het gebruik van de tandpasta met fluoride en het tweemaal daags poetsen doen een hoop goed voor je mondhygiëne.

Voeding is belangrijk

Ook je voeding draagt bij aan je persoonlijke hygiëne. Door het eten van bepaalde voeding ,zoals vis, ga je eenmaal minder transpireren en ruiken! Dit is uit onderzoek gebleken. Het schoolvoorbeeld hierin is Japan. In Japan wordt veelvuldig rauwe vis gegeten. Wat blijkt is dat Japanners minder tot niet naar nare luchtjes ruiken. Wist je dat de ouderwetse 4x4 deodorant daar favoriet is? De reden mag je zelf invullen.

Denk aan je kleding

Als je thuiswerkt ben je al snel geneigd geen sokken aan te doen en een simpel T-shirt of een joggingsbroek aan te trekken. Maar moet je toevallig weer naar kantoor en zit je nog steeds in dezelfde sleur als thuis? Pak dan wel schone kleren! Doordat je veel thuiszit ruik je de nare geurtjes in huis vaak niet meer. Daarnaast ben je er ook vaak niet van bewust dat je kleding daadwerkelijk kan stinken. En laten we eerlijk zijn, één van de ergste soorten stank is toch wel lichaamszweet op kantoor. Een extra tip: trek thuis ook eens de kleren aan die je naar kantoor aan zou trekken. Je zult merken dat je je extra fit voelt!

Douche voordat je naar kantoor gaat

Ook niet al te onbelangrijk; douche jezelf voordat je naar kantoor gaat. Je kan wel denken dat je zelf prima schoon bent en dat een beetje deo wonderen doet. Echter is dat vaak niet zo! Je zit weer de hele dag in een ruimte met allemaal mensen waar je vaak ook niet gemakkelijk het raam even open kan zetten. Daarnaast zit je ook veel lekkerder in je vel als je gedoucht naar je werk gaat.