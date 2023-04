Tijdelijke bushaltes vanwege werkzaamheden Julianaweg

De herinrichting van de Julianaweg in Volendam is inmiddels gestart. Tijdens de werkzaamheden in de Corridor (Zusterschoolstraat tot aan de Zeedijk) wordt de bus omgeleid. De bus verlaat de Julianaweg bij de rotonde met de Burgemeester Van Baarstraat en vervolgt zijn weg via de Hyacintenstraat. Dit heeft als gevolg dat de bushaltes nabij de Zusterschoolstraat gedurende de werkzaamheden in de Corridor buiten gebruik worden gesteld. Er is een tijdelijke bushalte geplaatst in de Van Baarstraat en de Hyacintenstraat.