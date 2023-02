‘De komst gaat aan jongeren laten zien dat je maker kan zijn’

(Tijdelijke) creatieve broedplaats in aantocht

De eerste creatieve broedplaats van Edam-Volendam komt in de voormalige turnhal van St. Mauritius aan het Maria Goretti-complex. Daarvoor zijn de voorbereidingen volop gaande. Sterker nog, mogelijk kunnen al volgende maand de eerste kunstenaars een ruimte betrekken. Het gaat om een tijdelijke voorziening van zo’n acht maanden. Daarna is de hoop en bedoeling dat er een permanente plek zal komen. In de tussentijd kan men de nodige ervaring opdoen met het laten draaien van een dergelijke creatieve locatie.

Door: Laurens Tol

Cultuurcoördinator Frank Bond is de afgelopen tijd op de achtergrond druk bezig geweest met uiting te geven aan het idee. Mede zijn inspanningen leidden ertoe dat hij nu een rondleiding kan geven door het tijdelijke onderkomen. ,,Dit pand kwam leeg te staan”, vertelt Bond over de ontstaansgeschiedenis. ,,De gemeente gaf toen gelijk aan: misschien is dit wel een leegstaand pand dat geschikt is voor een broedplaats. Ik ben toen meteen gaan informeren bij kunstenaars in de gemeente op basis van een inventarisatie waar ik de afgelopen anderhalf jaar mee bezig ben geweest. Hiermee wilde ik inventariseren of de behoefte voor een broedplaats bestond en welke verdere wensen er zouden liggen in het verlengde van zo’n plek. Tussen de vijfentwintig en dertig kunstenaars uit onze gemeente gaven aan geïnteresseerd te zijn. Maar toen het er werkelijk op aankwam bleven er iets van vijftien over. Dat is best een aardige ploeg.”

De initiatiefnemer kreeg meteen met praktische zaken te maken. Zo had de ene kunstenaar wel budget om een ruimte te gebruiken en de andere niet. Daarbij wilde de ene er wel dagelijks zijn en de andere juist niet. ,,Ieder persoon heeft zijn eigen wensen wat dit betreft. We moeten er nog wat op vinden dat deze plek voor iedereen werkbaar wordt. Dat zijn zaken waar we in de eerste tijd mee aan de slag moeten.”

Morgen, donderdag 2 februari, is een belangrijke dag voor de broedplaats en de kunstenaars die daar interesse in hebben. Dan vindt er een informatiebijeenkomst plaats met de huidige beheerder van het pand.

,,Om 13.00 uur begint die. Mensen die daarbij willen aanschuiven zijn van harte uitgenodigd. Ook degenen die zich nog niet eerder hiervoor meldden. Ik heb veel mogelijk geïnteresseerden gemaild, maar misschien heb ik er nog een aantal gemist. Kom dus vooral vrijblijvend langs als je ook belangstelling hebt voor zo’n werkplek. Het is nu zo dat iedereen voor een ruimte van 20 m2 honderd euro per maand betaalt. Die heb je dan voor jezelf om in te kunnen werken. Er is geen sprake van een inkomensgrens voor mensen die hiervan gebruik willen maken.”

Bond zegt dat alle kunstenaars ervan op de hoogte zijn dat dit een tijdelijke plek is. Voor de toekomst is de cultuurcoördinator ook in gesprek voor permanente locaties. Hij kan nog geen uitspraken doen over welke dit zijn.

,,Er zijn zowel in Edam, als in Volendam plekken die geschikt zijn. Ik denk dat het perfect is om op deze tijdelijke plek te kijken naar: hoe gaat dit in zijn werk? Werkt het überhaupt? Bijvoorbeeld ben ik erg benieuwd naar de dynamiek tussen de verschillende kunstenaars. Je hoopt dat daar leuke dingen uit voortkomen. Het idee is om in die acht maanden in ieder geval twee exposities te organiseren. Dan heb je momenten om te laten zien wat hier allemaal gebeurt.”

Bond ziet de tijdelijke creatieve broedplaats kortom als een ‘proeftuin-ervaring’. Hij zag velen dingen roepen over zo’n plek, maar hij wilde eerst bekijken hoe realistisch zoiets werkelijk is. Toen het concreet werd, haakten geïnteresseerden af, zoals hij al zei. Sommigen zeiden: ‘Hier ga ik niet in’. Dat is de werkelijkheid waar Bond op stuitte. Het leegstaande pand mag er dan niet zo gelikt uitzien, het zou wel tot mooie werken en samenwerkingen kunnen leiden, denkt hij eveneens. Er zit een ‘ziel’ in het gebouw die voor kunstenaars interessant is, is de conclusie. In ieder geval gaan de kachel en de stroomvoorziening weer aan in de oude turnhal. Iets dat ook veel zal uitmaken voor de atmosfeer daar.

De initiatiefnemer ziet het als een ‘inspirerende plek’ met bijvoorbeeld hoge plafonds. Onder meer de schildersezels staan al klaar om gebruikt te worden. Buitenstaanders zullen er ook welkom zijn voor een kop koffie als er een kunstenaar aanwezig is. Dat toont de laagdrempeligheid van de tijdelijke werkplek aan. Intussen kijkt Bond rond op verschillende andere broedplaatsen in het land om ideeën op te doen. Hij is vanwege meerdere reden enthousiast over de nieuwe creatieve plek.

,,Wat bijna iedereen aanhaalde tijdens de inventarisatie was dat ze ernaar uitkeken om andere kunstenaars vaker te kunnen ontmoeten op deze plaats. Dus niet eens alleen naar een plek om dingen te maken, maar ook om samen te komen met gelijkgestemden. Dan kun je elkaar inspireren en het met elkaar erover hebben. De komst van een broedplaats gaat ook aan jongeren laten zien dat het kán. Dat het een weg is, dat je maker kan zijn en dat daar ruimte voor is. Hopelijk ontstaat daar een werkgroep door waarmee je samen kunt optrekken. Als expositieruimte is deze plek ook te gek. Zoiets kan dan in samenwerking met het enige expositie-initiatief in onze gemeente Kunstkijken op deze locatie, al is het tijdelijk. Ik ben er trots op om te zeggen dat een creatieve broedplaats er eindelijk komt in onze gemeente.”

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen de bijeenkomst van aanstaande donderdagmiddag om 13.00 uur bezoeken. Als dit niet schikt of als er andere vragen zijn, dan kan men contact zoeken met de organisatie via het e-mailadres: info@cultuuredamvolendam.nl