Tim Knol komt met zijn nieuwe (leef)stijl naar PX

De afgelopen tijd heeft Tim veel veranderd aan zijn leefstijl. Hij viel dertig kilo af en wandelt tegenwoordig vaak. Door zijn meer gezonde manier van leven zit hij veel beter in zijn vel.

Voorafgaand aan zijn optreden van komende vrijdag zal hij waarschijnlijk ook wandelend de dijk aandoen. ,,Volgens mij kun je best goed wandelen in de buurt van Volendam. Het is mooi landelijk daar. Misschien loop ik wel even naar Edam. Daar speel ik ook vaak in café ‘De Harmonie’. Een fantastische plek. Meestal kom ik om 15.00 uur al aan bij de theaters waar ik speel. Dan is de techniek vaak nog niet helemaal opgebouwd. Daarom ga ik dan regelmatig een uur of anderhalf uur lopen. Nederland is een prachtig land wat dat betreft”, vertelt Tim.

Jarenlang zorgde hij niet goed voor zijn lichaam. Tim dronk veel na optredens en woog tot afgelopen zomer 118 kilo. ,,Ik heb zóveel gedronken en gedaan. Op een gegeven moment was ik er he-le-maal klaar mee. Nu ik al een tijdje op een andere manier leef, merk ik dat alles veel beter gaat. Creatief gezien, maar ook hoe ik in het leven sta. Veel positiever. Het heeft grote voordelen. Nu probeer ik de kick uit andere dingen te halen. Meer uit de shows en door te bewegen.”



Tim kijkt ernaar uit om in Volendam op te treden. Hij heeft positieve associaties met het dorp. ,,Veel mensen uit Volendam hebben een uitstekende muzieksmaak, valt mij altijd op. Ik heb lang concerten georganiseerd in Hoorn. Daar kwam altijd een grote groep Volendammers op af. Bij mijn optredens in De Harmonie zijn er meestal ook tien of twintig. Ik merk wel dat het lastig is om mensen uit het dorp te mobiliseren en ze naar mijn shows te krijgen. Op een of andere manier is dat moeilijk. Máár, ik blijf gewoon terugkomen. Het zal vanzelf wel een keer lukken. Misschien zelfs komende vrijdag al. Dat zou uiteraard leuk zijn.”

Tim bracht zijn eerste plaat als soloartiest uit in januari 2010. Door het liedje ‘Sam’ dat op dit album staat, werd hij voor het eerst bekend bij het grote publiek. In datzelfde jaar maakte hij grote indruk tijdens een optreden op het belangrijke Groningse festival ‘Noorderslag’. Mede als gevolg daarvan legde Lowlands de Hoornse artiest vast voor de programmering van 2010. Hij continueerde dit succes met een optreden op het hoofdpodium van Pinkpop in 2011. Na het debuutalbum ‘Tim Knol’, bracht Tim nog vier platen uit. ‘Days’, ‘Soldier On’, ‘Cut The Wire’ en ‘Happy Hour’ heten deze werken. Het laatste album bevat muziek in een stijl waar hij de laatste tijd veel mee bezig is: Blue Grass.

Tim heeft de maand oktober gereserveerd om een nieuw album op te nemen. Daarbij kiest hij dit keer voor een andere manier van werken. ,,Ik ben nu druk aan het schrijven. Door de wandelingen die ik maak, komen er veel tekst-ideeën naar boven. Ik ben erachter gekomen dat als je twee uur gaat wandelen, je veel nadenkt. Je geest krijgt de vrije loop, wat heel leuk is. Veel van de ideeën die hier uitkomen werk ik nu uit. Het gaat de goede kant op en ben ergens halverwege denk ik. Bijzonder is dat ik dit keer alles alleen ga opnemen. Ik neem allemaal apparatuur mee naar een huisje in de middle of nowhere.”

Het is een idee waar Tim al lang mee rondloopt. Hij sluit zich een maand op om het nieuwe materiaal op band te krijgen. ,,Alles speel ik in mijn eentje in: gitaar, drums, bas en alles. Het is een experiment wat ik graag een keer wil doen. Ik heb nu ook liedjes waar dit bij past. Daarom ben ik van plan om het een keer helemaal anders aan te gaan pakken. Het moet wel nog allemaal gaan lukken. Nu is het nog een idee. Dan is het zometeen kijken of het ook goed gaat uitwerken.”

In de show van aanstaande vrijdag zal Tim muziek in de Blue Grass-stijl ten gehore brengen. Naast eigen liedjes speelt en zingt hij covers uit het genre. ,,Het wordt een solovoorstelling. Ik vertel tussen de nummers door verhalen over de artiesten waar ik muziek van speel en over mijn eigen liedjes. Het is een mooie Country, Americana en Popshow. Een ‘mooie liedjesavond’, kort gezegd. Mensen hoeven niet per se al groot fan te zijn van deze stijlen om mijn voorstelling te kunnen waarderen. Ik wil het publiek juist aansteken en probeer mijn passie voor deze muziek over te brengen. Ik probeer de balans te vinden tussen mooie breekbare liedjes en vrolijke uptempo nummers. Het is een toegankelijke show. Ik denk dat de Volendammer muziekliefhebbers het zullen waarderen.”

Foto Melle Boersma