Toegevoegde waarde van storytelling voor een start-up

Als beginnend ondernemer is het belangrijk om continu aan de weg te timmeren. Je kijkt of je slimmer, sneller en voordeliger kunt produceren. Je onderzoekt nieuwe mogelijkheden om klanten te vinden en aan je te binden. Je staat open voor samenwerkingsverbanden waar iedereen beter van wordt. Je zoekt de meest ideale toeleveranciers met dezelfde normen en waarden als jij hebt. Kortom, je bent altijd bezig.

Wie ben jij als ondernemer?

Maar doe eens een stapje terug. Waarom ben je eigenlijk ondernemer geworden? Wat zijn je idealen? Hoe wil je die gaan verwezenlijken? Waarom moeten mensen zaken met je doen? Al met al heb je vast prachtige verhalen te vertellen waarom je de start-up bent gestart. En het mooie van verhalen is, in de loop van de tijd komen er steeds nieuwe bij.

Wat is storytelling?

Het vertellen van relevante en interessante verhalen heet ook wel storytelling en is een belangrijk onderdeel van elke marketingmix. Het heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen en alle grote ondernemingen steken er veel geld en tijd in. En waarmee kun je het beste laten zien wie je bent en wat je doet? Precies, met een productvideo! Maar wat komt er kijken bij een bedrijfsvideo maken? Waar begin je? En hoe zorg je dat je video ook echt wordt bekeken?

Is het verhaal interessant genoeg om te bekijken en te delen met anderen? Gaat het over de uitdagingen die nu spelen? Kan ik er wat mee? Leer ik ervan? Heeft mijn business er iets aan? Het klinkt tegenstrijdig, maar veel bedrijfsfilms zijn niet commercieel. Een bedrijfsfilm of productvideo is niet primair bedoeld om iets verkopen. Het is bedoeld om meerwaarde te creëren en binding met je bedrijf te bewerkstelligen. Met storytelling vertel je interessante en relevante verhalen over je organisatie, marktontwikkelingen, productinnovaties en je branche in zijn algemeenheid.

Wat is het doel?

Uiteindelijk is het doel van storytelling het vinden en binden van nieuwe klanten. Je maakt inhoudelijk contact met je doelgroep en verleidt ze om ‘vriendjes’ met je start-up te worden. Je wil graag veel over ze weten zodat je gerichte content kan maken dat helemaal past bij hun belevingswereld. Op die manier kan je ze een volgende stap laten zetten in het koopproces. Eerst zijn ze nieuwsgierig naar je, vervolgens vinden ze je betrouwbaar en vakkundig, daarna zien ze je als vernieuwend en innovatief en tot slot komen ze tot de conclusie dat ze zaken met je willen doen.

Wat levert het op?

Wat storytelling onder de streep oplevert is lastig in harde cijfers uit te drukken. Maar het is niet voor niks dat het een belangrijk onderdeel uitmaakt van de marketingmix van elk zichzelf respecterend bedrijf. Het is een extra middel om prospects en klanten gedurende hun klantenreis de weg naar jouw onderneming te wijzen.