Toevlucht tot het maken van creaties

Aan de Aalstraat 23 in Volendam bevindt zich Hobbysoos De Toevlucht. Een plek waar mensen, die vanwege ongewild verlies van werk door bijvoorbeeld ontslag, ziekte of pensionering, hun creativiteit kwijt kunnen in het maken van prachtige werkstukken van hout. De hobbysoos is een oplossing voor vereenzaming en verveling en laat zien dat je niet in je bank hoeft te blijven zitten op je oude dag.

Door: Jo-Ann Klepper

Al sinds 1986 krijgt men de mogelijkheid om lid te worden van de hobbysoos. Iedere week, van maandag tot en met zaterdag, zijn er mensen in het pandje aan de Aalstraat te vinden. Vanaf 9.00 ’s ochtends tot ongeveer 11.30 uur ‘s middags zijn de knutselmannen druk bezig met het maken van de mooiste ambachtelijke creaties, van vogelhuisjes tot huisnummerbordjes. Hier gaan dan wel vele uren inzitten, maar dat is niet belangrijk, zegt Evert Bootsman (Gas): ,,Voordat een werkje af is, zijn we uren verder, maar uren tellen niet. Het gaat om de bezigheid, het is een hobby en daarvoor zijn zij hier.”

Het mogelijk verkopen van de werkstukken sluiten de mannen van de hobbysoos niet uit, maar vaak komen deze creaties in de handen van familieleden terecht. ,,Het komt weleens voor dat wij iets in opdracht maken, omdat iemand daar naar gevraagd heeft.

"Uren tellen niet, het gaat om de bezigheid, het is een hobby"

Zo zijn er op onze Facebookpagina aardig wat verzoeken binnengekomen, maar wij zijn geen winkel of fabriek. Ieder persoon maakt zijn eigen creatie en als diegene dat wil verkopen, mag hij dat zelf weten. Als hij voor die optie kiest, komt een deel van de verkoopprijs in het ‘hobbysoospotje’ terecht en kunnen wij daar weer koffie, suiker en dergelijke van halen”, vertelt Evert.

In de hobbysoos draait het niet alleen om het maken van werkstukken, maar ook om het bieden van hulp. Er is namelijk ook een mogelijkheid om kleine klusjes en reparaties te realiseren voor mensen die daar behoefte aan hebben. Zo vertelt Kees Tuijp (Bakker): ,,Als een ouder iemand in de buurt van de Hobbysoos een kapotte lade treft, kunnen wij dat misschien voor diegene oplossen. We kunnen hen niet helpen met een verbouwing, maar we kunnen wel iets betekenen voor zelfstandig wonende ouderen.”

Een aantal keren per jaar krijgt de hobbysoos van onder andere zorglocatie De Gouwzee, de Zorgcirkel Sint Nicolaashof en VVGV ’t Nest de vraag om werkstukjes te maken voor de dagbesteding in deze zorginstellingen. De mensen krijgen dan de kans om dit werkje te schilderen of te beplakken met van alles en nog wat. De hobbyisten hebben bijvoorbeeld dit jaar pompoenen, uiltjes en kerstbomen voor de instellingen verwezenlijkt. Deze vielen zeker in de smaak en bood de mensen in die instellingen ook de mogelijkheid om creatief te zijn. Dat ziet Evert dan ook als uitdaging voor de hobbysoos: ,,Dit is ook een beetje de intentie van onze hobbysoos. We staan klaar voor andere stichtingen en zijn bereid te helpen waar hulp nodig is.”

Warm hart

Ondanks al die positiviteit die de hobbysoos met zich meebrengt zijn er door de jaren heen, door corona en andere rottigheden, een aantal leden weggevallen. Hobbysoos De Toevlucht heeft door de gemeente een plekje kunnen vinden in het pandje aan de Aalstraat, maar dat neemt niet weg dat daar geen kosten aan verbonden zijn. Zo worden de vaste lasten die het pand met zich meedraagt, betaald met een kleine subsidie van de gemeente en met geld uit eigen zak. Vorig jaar konden de hobbyisten dit bedrag net aan bekostigen en daarom is hier verandering in nodig.

Tegenwoordig heeft de hobbysoos maar liefst zestien leden en die zijn niet allemaal in de soos te vinden, maar dragen het initiatief een warm hart toe. Er zijn zelfs een aantal plekken vrij voor diegene die van knutselen en gezelligheid houdt. De deuren van de hobbysoos staan wagenwijd open voor nieuwe leden, dus wil je af en toe wat knutselen, heb je alleen behoefte aan een praatje of wil je even onder de mensen zijn, neem eens een kijkje.