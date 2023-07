‘Doorbraak in tandheelkunde’

Top Dental introduceert revolutionair vulmateriaal

Geen lekkende vullingen of barsten in het tandglazuur meer bij patiënten van Tandartspraktijk Top Dental. ,,Graag stellen we ons nieuwe vulmateriaal, Admira Fusion van de Duitse fabrikant VOCO GmbH, aan onze gewaardeerde patiënten voor”, zegt tandarts Stephanie Haagedoorn. ,,Als eerste puur keramisch vulmateriaal ter wereld zet dit innovatieve product de nieuwe standaard. De biologisch witte vulling kan tevens gebruikt worden voor esthetische doeleinden zoals bijvoorbeeld restauraties aan voortanden. Admira Fusion zorgt voor een stralende én gezonde glimlach voor al onze patiënten.”

,,Admira Fusion is het allereerste puur keramische vulmateriaal ter wereld dat gebruikmaakt van siliciumoxide als chemische basis voor zowel de vulstof als de harsmatrix”, verklaart Stephanie. ,,Dit resulteert in een reeks ongekende voordelen voor onze patiënten. Een van de belangrijkste eigenschappen van Admira Fusion is de extreem lage polymerisatie-krimp van slechts 1.25 vol-%, waardoor de stress op de tand aanzienlijk vermindert in vergelijking met eerdere vulmaterialen. Dit betekent dat Admira Fusion vrijwel geen krimp vertoont bij uitharding, waardoor problemen zoals napijn, lekkende vullingen en barstjes in het tandglazuur tot het verleden behoren.”

,,Wat Admira Fusion ook bijzonder maakt, is het gebruik van ormoceren (organically modified ceramics)”, vervolgt de tandarts. ,,Dankzij deze geavanceerde technologie is Admira Fusion zeer biocompatibel en kan het worden toegepast in combinatie met andere vulmaterialen. Dit is vooral handig wanneer een oude vulling vervangen of een restauratie uitgevoerd moet worden.” Een ander belangrijk aspect waarin het nieuwe vulmateriaal zich onderscheidt, is de afwezigheid van klassieke monomeren zoals BISGMA, TEGDMA en HEMA. ,,In traditionele vulmaterialen kunnen deze monomeren vrijkomen tijdens het uithardingsproces met behulp van blauw LED-licht. Helaas kunnen de afbraakproducten van deze monomeren, zoals bisfenol-A en BIS-DMA, schadelijk zijn voor het lichaam. Bij Admira Fusion hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Bovendien kunnen de weekmaker HEMA en TEGDMA in sommige gevallen allergische reacties veroorzaken bij tandartsen en assistenten die ermee werken.” Deze risico’s behoren Bij Top Dental nu tot het verleden.

,,Het gebruik van Admira Fusion biedt onze patiënten talloze voordelen. Niet alleen is de biologische witte vulling vrij van klassieke monomeren, maar het heeft ook een minimaal krimppercentage. Dit maakt het ideaal voor esthetische doeleinden, zoals restauraties aan voortanden. Bij Tandartspraktijk Top Dental zetten we hiermee een belangrijke stap richting een gezondere en modernere tandheelkunde.”

