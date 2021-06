Topsponsorovereenkomst De Graaf Afvalbeheer bij FCVD

FC Volendam heeft een nieuwe afvalpartner: De Graaf Afvalbeheer is de komende twee jaar verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van al het afval in het Kras Stadion. In het bijzijn van Klaas Schilder ondertekende Peter de Graaf de topsponsorovereenkomst.

Begin deze eeuw was De Graaf Afvalbeheer reeds enkele jaren verbonden aan FC Volendam. En als lid van de Club van 200 bezocht Peter de Graaf al jarenlang de wedstrijden van FC Volendam. Nu hebben beide partijen elkaar gevonden in de vorm van een mooie samenwerking.



De Graaf Afvalbeheer is specialist in afvalmanagement met duurzaam ondernemen als kernwaarde. Het Purmerendse bedrijf helpt bij afvalinzameling, afvalverwerking en afvalrecycling van diverse afvalstromen, voornamelijk in de regio Zaanstreek-Waterland.