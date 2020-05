Trainingscentrum Crescendo:

De opleidingspecialist

Crescendo heeft zich ontwikkeld tot een no-nonsense opleider, gericht op werkzaamheden op en nabij materieel en vooral gericht op de praktijk. Hiermee

is Crescendo een waardevolle opleidingspartner voor talloze bedrijven in bouw, infra en logistiek. Of het nu gaat om de verplichte TCVT machinisten-

opleidingen of de bijbehorende verplichte bijscholingen, een heftruck of hoogwerker training. Bij Crescendo is het allemaal mogelijk! Wat dacht u

van de training 'aanslaan van lasten' voor uw medewerkers. Transparant en open communiceren is voor ons een natuurlijke eigenschap waarbij we

graag samen met onze opdrachtgevers kijken naar een passende en eerlijke oplossing voor de opleidingsbehoefte.