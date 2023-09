Tweede deel van The Timekeeper Chronicles op komst

Trials and Errors: Robert Kroons nieuwste fantasieboek

In navolging van zijn debuutboek, The Timekeeper Chronicles: Elements Unleashed, heeft Robert Kroon (29) nu zijn tweede deel voltooid. Op dit moment wordt het Engelstalige fantasieboek, getiteld Trials and Errors, gedrukt. ,,Het eerste deel verkocht beter dan ik had verwacht, en dat leidde ertoe dat een groep liefhebbers regelmatig informeerde naar de voortgang van het vervolg”, zegt Kroon enthousiast. ,,Nu, na opnieuw vier jaar werk, kan ik eindelijk aankondigen dat Trials and Errors op zaterdag 30 september wordt uitgebracht.” De auteur zal die dag tussen 14.00 en 16.00 uur aanwezig zijn bij Jan Cas Sombroek om zijn boeken te signeren.

Door: Kevin Mooijer

Trials and Errors maakt deel uit van Robert Kroons serie The Timekeeper Chronicles en is een direct vervolg op zijn debuut, Elements Unleashed. De auteur beschrijft zijn fictieve wereld als een combinatie tussen Game of Thrones en Avatar: the Last Airbender. ,,Het verhaal speelt zich af in een middeleeuwse setting”, begint Kroon. ,,In het eerste boek volgen we zes verhaallijnen die uiteindelijk uitmonden in een gigantische veldslag, waarbij de protagonisten het onderspit delven. Precies daar pikt deel twee de draad weer op. Over het verhaal van het nieuwe boek wil ik niet te veel onthullen, maar ik kan wel vertellen dat een groep die in het eerste deel in de schaduwen opereerde, een prominentere rol krijgt in het vervolg. Het echte gevaar dient zich aan." Kroon raadt lezers aan om, voordat ze aan het tweede boek beginnen, de laatste paar pagina's van het eerste deel nog eens te lezen. ,,Het nieuwe boek heeft geen proloog, dus het is handig om die laatste pagina's opnieuw te bekijken, vooral als je het eerste boek vier jaar geleden hebt gelezen."

"Het is enorm behulpzaam als je een fundering hebt om op voort te bouwen"

Schrijfproces

De Volendammer merkte dat het schrijven van zijn nieuwe boek veel soepeler verliep dan het eerste deel. Hij legt uit: ,,Het is enorm behulpzaam als je een fundering hebt om op voort te bouwen. Bij het schrijven van het eerste deel was ik nog aan het ontdekken. Ik wist nog niet precies waar ik naartoe wilde met bepaalde personages en de wereld waarin ze leefden. In het tweede deel lag dat als het ware al klaar om verder te ontwikkelen. Hierdoor kon ik merken dat ik in de beginfase veel sneller vooruitgang kon boeken in het verhaal."

"Het verhaal zit nu in ieder geval in mijn hoofd; ik hoef het alleen nog uit te werken"

Voor Trials and Errors dienden de vrouw van Kroon en twee van zijn vrienden als testlezers. De auteur vervolgt: ,,Alle drie zijn ze fervente lezers van Engelstalige fantasieboeken. In tegenstelling tot het eerste boek, waarbij ik om de twee weken twee hoofdstukken deelde met zes testlezers, besloot ik nu de complete eerste versie van het boek met de drie testlezers te delen. Het ontvangen van feedback is zeer waardevol, maar het vergt ook veel tijd. Daarom koos ik ervoor om slechts één feedbackronde in te plannen. Uiteindelijk ging de vierde versie van het boek naar de drukker, terwijl dat bij het eerste deel de achtste versie was."

Vervolg

Kroon voelt zich geweldig nu de publicatiedatum zich aandringt. ,,Ik ben echt trots dat het opnieuw is gelukt. Alles valt perfect op zijn plek, van de prachtige illustraties van Marianne Tuijp tot de verdere uitdieping van de hoofdpersonages. Het schrijven van een fantasieboek vergt ontzettend veel werk, maar wat je ervoor terugkrijgt maakt het meer dan de moeite waard. Enerzijds is er een last van mijn schouders gevallen, maar anderzijds ben ik ook opgetogen dat ik aan deel drie kan beginnen."

Net als bij zijn eerste boek, heeft Kroon ook nu weer vier jaar nodig gehad om zijn tweede werk te voltooien, naast zijn baan als actuaris. Hij werkt aan zijn serie in de vrije uren die hij kan vinden. ,,Ik verwacht dat ik dit tempo zal aanhouden voor deel drie en vier. Het verhaal zit nu in ieder geval in mijn hoofd; ik hoef het alleen nog uit te werken. Dus wie weet liggen de laatste twee boeken eerder in de schappen."