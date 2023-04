Gerenommeerd advieskantoor breidt uit met kantoor in Volendam

Trifium; hoogwaardig financieel advies voor iedereen

Met een prachtig hoofdkantoor – Hypotheken, Verzekeringen en Management & Consult – grenzend aan het Amsterdamse Vondelpark en een kantoor in Zwanenburg, is Trifium een gerenommeerd en dynamisch bedrijf dat zich richt op het leveren van hoogwaardig advies aan haar klanten. Het team van Trifium bestaat uit een groep ervaren professionals met een brede kennis van de financiële wereld. De onderneming beschikt over een vast team van kredietanalisten, hypotheekadviseurs, verzekeringsadviseurs, leaseadviseurs en management consultants. Met ingang van 1 mei 2023 zal Trifium haar activiteiten verder uitbreiden naar de markt in Waterland.

,,Het openen van een derde vestiging is een belangrijke mijlpaal voor Trifium”, zegt mede-eigenaar Gary Karst. De keuze voor Volendam als locatie is geen toeval. Naast het feit dat mijn familie van oudsher uit Edam komt, wij er wonen en mijn vrouw uit Volendam komt, is Volendam een bloeiend dorp met een grote ondernemers gemeenschap. Dat maakt het een ideale locatie voor Trifium om haar diensten aan te bieden. Het vertrek van diverse banken, waaronder ABN, ING en Rabobank maakt onzes inziens de behoefte naar een breed georiënteerde sparringpartner binnen de financiële dienstverlening des te groter, nu wij de indruk hebben gekregen dat deze binnen Volendam ontbreekt. Daar komt bij dat wij reeds vijf jaar nauw samenwerken met RC Makelaars. De diensten die RC Makelaars aanbiedt middels aan- en verkoopbegeleiding van woonhuizen en bedrijfspanden, als ook taxaties, sluiten uitstekend aan op de diensten die wij aanbieden. De stap om ons te voegen in het kantoor van RC Makelaars aan de Papaverstraat 60 in Volendam was dan ook een niet meer dan logische keuze”, aldus Karst.

Offerte binnen 24 uur

,,Wij zijn in Amsterdam en omstreken mede groot geworden door onze specialisatie in hypotheken voor (vastgoed)ondernemers, waarbij wij voor onze geldverstrekkers in de eerste lijn het inkomen vaststellen voor eenmanszaken, vof’s, maatschappen en ingewikkelde VPB-structuren”, vervolgt Karst. ,,Ook mensen in loondienst zijn bij ons van harte welkom met al hun financiële vraagstukken. Bij aanlevering van een compleet dossier, kunnen wij veelal voor mensen met een loondienstverband binnen 24 uur een definitieve offerte aanleveren. Dat is het voordeel van het feit dat wij bij menig geldverstrekker in een zogenaamde fastlane zitten, waardoor onze hypotheek aanvragen met voorrang opgepakt worden. Voor het leasen van vrachtauto's, bussen, auto's, motoren en machines kunnen (startende) ondernemers en privépersonen ook bij ons terecht. Ook hier bepalen wij in eerste lijn of de financiering verstrekt kan worden en kunnen wij veelal binnen 24 uur een definitief voorstel doen.”

No cure, no pay

Trifium werkt nauw samen met haar klanten en inventariseren uitgebreid de behoeftes. ,,Zodoende zijn we in staat een breed scala aan diensten aan te kunnen bieden die onze klanten helpen bij het realiseren van hun financiële doelen, passend bij de behoeftes”, zegt Karst. ,,Onze diensten bieden wij aan middels all-in tarieven en bij commitment op no cure, no pay-basis. Veel ondernemingen in onze business proberen het hoofd boven water te houden door hun klanten een 'verplicht' serviceabonnement af te laten sluiten van bijvoorbeeld € 12,50 of € 22,95 per maand. Het verhaal is dan dat de AFM hen dat verplicht. Dit is onzin, u bent absoluut niets verplicht.” Sandor Tijhof, mede-eigenaar, licht toe hoe Trifium te werk gaat: ,,Onze verdiensten zijn verwerkt in de vergoeding die wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. Hiervoor bedienen wij de klant zowel in de adviesfase, de beheerfase en tevens zorgen wij ook voor een goede schadeafhandeling op het moment dat dit aan de orde is. De service eindigt bij ons niet na het afsluiten van verzekeringen, maar dit blijft een doorlopend proces. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om goede verzekeringen te hebben. Het risico dat in de toekomst onverhoopt iets voordoet waar schade uit voortkomt ligt altijd op de loer.

Verzekeringen zijn vaak een ondergeschoven kindje, totdat er iets gebeurt. Juist daarom is een goed advies zo ontzettend belangrijk. Ook op het gebied van hypotheken houdt onze service niet op na het verstrekken van de hypotheek. Wij verlenen altijd nazorg ten aanzien van de hypotheek of aanverwante producten die door ons zijn verstrekt. Bepaalde serviceabonnementen die volgens sommige intermediairs verplicht zijn, kunnen dan ook feitelijk per direct en zonder consequenties worden opgezegd, met uitzondering van complexe producten (denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering). Daar staat tegenover dat u jaarlijks van ons wél wat terug mag verwachten in de vorm van advies, bemiddeling en waar nodig aanpassing van de verzekering. Mocht bovenstaande op u van toepassing zijn en komt u er niet uit, dan helpen wij u graag.”

Trifium werd in 1997 opgericht nadat verschillende specialisaties binnen de financiële dienstverlening samenkwamen. De focus kwam te liggen op consultancy, bedrijfsadvies, hypotheken en financiële planning. Later is daar de verzekeringstak bijgekomen. ,,Vanuit dit bedrijfsonderdeel bedienen wij zakelijke relaties op verzekeringsgebied”, vertelt Tijhof. ,,Wij handelen naar wat de klant nodig heeft en zijn gespecialiseerd in schade- en inkomensverzekeringen. De focus is gericht op bedrijven met twee tot tweehonderd medewerkers waarbij wij deze bedrijven volledig ontzorgen op het gebied van verzekeringen. Door onze samenwerkingen met nationale en internationale verzekeraars, zijn wij in staat om betere voorwaarden in combinatie met financieel aantrekkelijke verzekeringen aan te bieden. Besparing over uw verzekeringen kan snel oplopen tot 30%!”

Bedrijfsvoering optimaliseren

Trifium Management & Consult - en voorheen haar voorloper Intres Financial Consult - heeft sinds haar oprichting in 1995 bovenmatig veel kennis opgebouwd binnen de communicatiebranche en met name in het begeleiden en adviseren op partnerniveau van communicatie-adviesbureaus. ,,Of het nu gaat om een startup van een nieuw communicatieadviesbureau of een startende ZZP'er, een samenwerking tussen branchegenoten of het ontvlechten daarvan. Ruzies en fusies zijn aan de orde van de dag”, zegt mede-eigenaar Frank Deelstra. ,,Sinds de jaren ‘90 is er immers een zeer sterke toename geweest van break aways in de communicatiebranche. De ondernemingen die daaruit zijn voortgekomen en die Trifium Management & Consult al meerdere jaren mag begeleiden, zijn inmiddels in een stadium gekomen waarin volgende fases worden verkend. Deze periode is min of meer een grotere consolidatieperiode.”

Elke fase op zich verdient bij Trifium gedegen advisering en begeleiding. Een greep uit de mogelijke

fases binnen het ondernemerschap waarin de professionals van Trifium van dienst kunnen zijn;

Intentieverklaring tussen oprichters van een nieuw bureau

Keuze rechtsvorm

Fiscaal/juridische structuur

Waardebepaling van aandelen belangen

In- en verkoopbegeleiding van mogelijke partners

Aandeelhoudersovereenkomst

Management- en/of arbeids overeenkomst

Persoonlijke voorzieningen van de DGA of Zzp’er (oudedagsvoorzieningen /estateplanning en arbeidsongeschiktheid)

Leveringsvoorwaarden en IE/ IP-kwesties

Nieuwsgierig geworden naar wie wij zijn en wilt u kennis komen maken?

Vanaf 1 mei 2023 ontvangen wij u graag in ons nieuwe kantoor aan de Papaverstraat 60 in Volendam. Ook voor een vrijblijvende offerte voor uw lopende verzekeringen en/of leasecontracten kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons mailen op info@trifium.nl of bellen met ons hoofdkantoor op: 020 6722109.

Van links naar rechts de directie; Iwan Schilling, Frank Deelstra, Rob Schilder (RC), Gary Karst, Sandor Tijhof.