Twee keer een volle zaal met blijspel “En nu d’r uit” van Aurora

In “De Oude School” te Warder werd afgelopen vrijdag- en zaterdagavond het blijspel “En nu d’r uit” opgevoerd door toneelvereniging Aurora. Deze komedie is geschreven door Jan Tol en Astrid Baijs.

Beide avonden was de zaal uitverkocht en de najaarsuitvoering werd prima gespeeld door de acteurs van Aurora. Aan dit blijspel werkten tien toneelspelers mee en de regie was in handen van Wim A. Reek. Het was een blijspel in drie bedrijven. In de pauze vond de traditionele lotenverkoop plaats en na afloop van het toneelstuk was de verloting van de vele mooie prijzen.