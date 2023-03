Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, 61-ste jaargang

Op de foto de oudste inwoonster van Volendam die toegesproken wordt door haar dochter Hille de Boer in haar kamer in verzorgingshuis "Gouwzee ".

Oudste inwoonster van Volendam wordt 103 jaar oud

Hille de Boer-Steur hoopt zondag 29 maart a.s. haar 103-ste verjaardag te vieren. De oudste inwoonster van Volendam is al vele jaren tot volle tevredenheid woonachtig in verzorgingshuis "Gouwzee". Haar dochter Hille is dagelijks in haar nabijheid. De verjaardag van Hille de Boer-Steur, die vroeger aan de Schippersgracht woonde, en samen met haar man Piet de Boer een melkwinkel had, wordt in stilte in familiekring gevierd. Wat er uit twee mensen kan voortkomen, blijkt ook bij Hille de Boer-Steur en haar echtgenoot. ZiJ kregen 7 kinderen, 35 kleinkinderen, 78 achterkleinkinderen en 2 achter-achterkleinkinderen.

Janssen van de Beer zet VD76 te koop en ook VD104 stopt ermee omdat verder ploeteren geen zin meer heeft

Raakt Volendam haar IJsselmeervloot kwijt?

Het recht om op spiering te vissen, moest dit jaar bij de rechter worden afgedwongen. De eerste proefvangst zag er veelbelovend uit. Kort daarna klapte de spieringvisserij echter volledig in elkaar. Als de vissers een paar kilometer vanuit de haven opstoomden, waren ze al meer aan brandstof kwijt dan de vangst zou opleveren. Dan stop je gauw.

Over de prijs die hij zal opbrengen hebben ze geen idee. De waarde van het visserijbedrijf

wordt voornamelijk bepaald door de visvergunningen en de merkjes. Die leveren doorgaans een mooi bedrag op . Maar wat de kotter betreft is het "Net wat een gek ervoor geeft!"

Veel liefs uit Volendam

Alle 'beren' kwamen zaterdag naar de haven om het trotse familiebezit. De VD76 op te knappen en in frisse antrekkelijke kleuren te verven. Een fraai ogende botter verkoop je gemakkelijker.