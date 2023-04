Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 13

52 Bomen en 600 struiken geplant door 54 leerlingen van de Spinmolen tijdens de Nationale Boomfeestdag.

52 Bomen en 600 struiken geplant door 54 leerlingen van de Spinmolen tijdens de Nationale Boomfeestdag

De Nationale Boom feestdag geldt als de afsluiter van het plantseizoen voor nieuwe bomen en struiken. Overal in Nederland worden op deze dag, dit jaar op woensdag 25 maart, bomen geplant.

Deze traditie is ook gebruikelijk in onze gemeente. Jaarlijks wordt er door de afdeling Plantsoenendienst van de Gemeente Edam-Volendam een project uitgezocht waar bomen geplant kunnen worden. En dit keer was de nieuwste woonwijk, het Middengebied aan de beurt. Reeds om half 9 's morgens verzamelden de leerlingen van groep 8 van de Spinmolen zich bij de school, waar gereedschap op de gemeente auto's gelegd werd. Vele schoppen werden op de wagens gelegd, waarna men per fiets richting het Bloedkoraal ging. Het was voor de jongens en meiden van de Spinmolen en de medewerkers van de plantsoenendienst nog aanpakken geblazen, want er werd gespit bij het leven. Maarliefst 52 bomen en zo'n 600 struiken moesten een plaatsje vinden.

Volendam C3 voor de zesde keer kampioen

Zaterdag moest de C3 op het veld van de R.K.A.V. Volendam spelen tegen SDOB. Helaas; doordat het de nacht ervoor hevig geregend had, ging de wedstrijd niet door. De ploeg van leider Kees de Boer (die al 25 jaar wekelijks langs de lijnen te vinden is)

was echter al kampioen en werden op passende wjze gehuldigd. De C3 wordt getraind door Luuk Ubels en Harry Runderkamp en wisten voor de zesde keer achtereen kampioen te worden. Dit seizoen werd helaas een wedstrijd verloren van Purmersteijn. Op deze nederlaag werd revanche genomen, want vorige week won de C3 met 10-0 van Purmersteijn, dat tevens de grootste zege was dit seizoen. Komende zaterdag volgt de wedstrijd tegen Kwadijk, waarna de afgelaste partij tegen SDOB nog gespeeld moet worden, en dan zit het seizoen er weer op.

Helaas kan de C3 niet promoveren naar een hogere klasse omdat de Cl in de eerste en de C2 in de tweede klasse speelt. Met een bos bloemen en de man twee consumptiebonnen (beschikbaar gesteld door de voetbalclub) werd na de fotosessie snel de kantine opgezocht.

De ballenjongens van de FC

Iedere thuiswedstrijd van FC Volendam zijn deze jongens achter het doel te vinden aan de zijde van de Pé Muhrentribune. Steeds als er een bal achter de reclameborden of het hek terecht komt, zorgen zij ervoor dat het leder zo snel mogelijk weer in het veld terechtkomt. Zondag waren ze echter mikpunt van enkele 'spugers'. Steeds tuurden ze naar de tribune om achter de daders te komen, want dit vonden ze niet leuk. Ze hadden er tevens de pé in dat hun club met 3-4 verloor en degradatie nog een kwestie van tijd lijkt te zijn.

'Tina Turner' opende fraaie nieuwe juwelierszaak van C. Schilder (Vlugt)

De juwelierszaak C. Schilder (Vlugt) is sinds dinsdagmiddag gevestigd in een nieuw pand aan de Haven. In de voormalige souvenierszaak van Wim Jonk, liggen nu de meest fraaie sieraden uitgestald. De winkel is echt een pronkjuweel geworden. Een prachtige inrichting, welke bijzonder smaakvol is en met de fraaie pui zeer uitnodigend is voor het winkelend publiek en de vele toeristen, die op dit drukke punt op de dijk voorbij wandelen.

Er is door interieurbouwer Viskoper uit Purmerend een huzarenstukje geleverd, want in zeer korte tijd is de verhuizing en verbouwing gereed gekomen. Dat dit bedrijf gespecialiseerd 1s in de interieurbouw van juwelierszaken, is in de nieuwe zaak van C. Schilder (Vlugt) duidelijk zichtbaar. Binnen 2½ maand was alles gereed, terwijl hier normaal gesproken 1 à 2 jaar voor staat. Tot vlak voor de opening, gistermiddag om 16.00 uur, was men nog bezig de laatste hand te leggen aan de inrichting en schilderwerk. Ook werd men tijdens de verbouwing met raad en daad bijgestaan door architect Evert Smit, die het pand in het verleden gete.kend heeft voor Jan Bart en de nodige tekeningen erbij haalde en de fam. Schilder van de nodige adviezen voorzag. Juwelier C. Schilder Vlugt heeft nu aan de haven een pronkstuk van een zaak. Het interieur is bijzonder fraai waardoor de prachtige sieraden uitstekend tot hun recht komen.

Jantje naar 'het land van zijn dromen'

De nieuwe single van Jantje Smit komt deze week in de winkels te liggen. Hij zingt over 'het land van mijn dromen'. Afgelopen weekeinde ging er inderdaad een wens in vervulling voor het twaalfjarige volendammertje. Jantje mocht een clip opnemen in Eurodisney te Parijs. Binnenkort wordt daar ook de special, welke 6 en 7 juni wordt uitgezonden, van de cd opgenomen. De cd verschijnt in mei. In de voorverkoop deed de single het al aardig, met negenduizend aanvragen. Maandag is bekend hoe hoog 'Het land van mijn dromen' in de top-40 scoort.

Op 18 april is hij met de klas van de Blokwhere uitgenodigd door Carlo en Irene bij Telekids.

De ballenjongens van de FC.

'Tina Turner' opende fraaie nieuwe juwelierszaak van C. Schilder (Vlugt).

Volendam C3 voor de zesde keer kampioen.

Jantje naar 'het land van zijn dromen'.