Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 16

Volendam ook vertegenwoordigd op de BAVO '98-dag in Haarlem (foto 1)

Jongerenpastoraat organiseerde trip met 40 deelnemers

Het is al enkele jaren gebruikelijk dat door het Diocesaan Pastoraal Centrum van het Bisdom Haarlem de BAVO-dag organiseerd wordt. De vormelingen uit het Bisdom zijn allen uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Om organisatorische redenen was de deelname vanuit Volendamse parochies aan deze BAVO dag steeds minimaal te noemen. Dit jaar besloot Jongerenpastoraat "Het Doolhof" om er heen te gaan met een bus jongeren. Het werd een bijzonder geslaagde dag. In de dit jaar 100 jaar bestaande St. Bavo-kathedraal waren zo'n 1.500 jongens en meiden bijeen. Hen werd een veelzijdig programma aangeboden.

Zou de lente eindelijk doorzetten? Of houden de weervoorspellers ons lekker?

Dat is de vraag die ook deze 2 winkelende dames bezig houdt. De bekende zwemkampioene Gonny Karregat (vriendin van Simon Kemper, wiens broer a.s. vrijdag gaat trouwen) en de vrouw van Maikel Piqué (van de modezaak op het Oude Draaipad) merken in hun omgeving veel griep-gevallen door het natte weer. Ongeacht welke aktiviteit of feest, het welslagen is grotendeels afhankelijk van een definitief doorbreken van het zonnetje.

Let's Make Music vrijdagavond Volendams getint

Alle bekende artiesten van vaderlandse bodem zijn bijna tweewekelijks te zien in uitzendingen van Let's Make Music van de Tros. Op 11 april zaten er al twee Volendamse acts in het programma (BZN en Jantje Smit). Komende vrijdagavond vanaf 22.00 uur is dat wederom het geval. Jantje Smit brengt opnieuw zijn hit 'Het land van mijn dromen' ten gehore en Linda Schilder maakt haar tvdebuut als solo-artieste, met haar eerste single, My Summer Love.

Ilona zet zich in voor voetbaljeugd

Sportcentrum Toptraining, ondergebracht in het stadion van FC Volendam, wil haar buurman een goede dienst bewijzen. Ilona Röben-Monsanto is namelijk initiatiefneemster van een groots opgezette aerobicmarathon. Daarmee wil zij geld verzamelen voor een goed doel, met dit keer als bestemming de jeugdopleiding van

de FC. Op 15 mei zal het spektakel plaatshebben, op het kunstgrasveld buiten bij het FC-stadion.

Linda met Frans Bauer (midden) en het achtergrondkoortje, met staand Aletta Schilder, Mirjam Oud. Mary de Boer en Klaas Keizer. Zittend: Eddy Veerman, Jantje Smit, Jenny RosielIe, Marleen Veerman en Kelly Eerdhuyzen.

Ilona van Sportcentrum Toptraining tussen jeugdige voetbal/erfjes van de C1 (Kees Stavenuiter, Tim Appe/man en Ron Koeman) en verder omringd door Ron Breed, Pieter en Linda de Moes, Vanessa Hennis en Andries Jonker.