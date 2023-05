Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 21

Schooljeugd geeft Volendam een algehele schoonmaakbeurt

Op alle basisscholen van Volendam staat deze week het vandalisme, en de rommel en vuil die daaraan debet is centraal. Er is een heel draaiboek samengesteld. De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op verschillende plaatsen in ons dorp, samen met de medewerkers van de Plantsoenendienst op pad om de omgeving en sloten te ontdoen van zwerfvuil en andere rommel. Aan de groepen 1, 2, 3 en 4 wordt voorlichting gegeven door de gemeente over vandahsme en de gevolgen daarvan, zoals de enorme overlast door rommel in de buurt. De groepen 5 en 6 nemen een kijkje in het politiebureau, om te kennis te nemen

met het werk van de politie.

Oldebroek-kamp vijf dagen topvermaak Voor tamboer- en majorettes van de Kattekop en Drumband Edam

Van woensdag tot en met zondag waren de majorettes en tamboers van de Kattekop en Drumband Edam voor het 16e achtereenvolgende jaar op kamp in Oldebroek (vlak bij Zwolle). Deze kampweek is het jaarlijks hoogtepunt, waar met groot verlangen naar uitgezien wordt. En dat is niet verwonderlijk, want de vijf dagen staan volop in het teken van de spelletjes, leuke activiteiten, zwemmen, etc. In totaal 107 personen waren dit keer mee.

Men heeft in het Utrechts Buitencentrum de beschikking over een top-locatie. Het kamphuis beschikt over een grote recreatieruimte, een grote van alle gemakken voorziene keuken, 32 slaapkamers met stapelbedden en een wasbak op elke kamer met koud water, daarnaast ruim voldoende douchegelegenheid en buiten om het fraaie gebouw de beschikking over 18 hectare loofbos, waar men volop gebruik van kan maken.

Onder de indruk van aerobic-marathon

Deze vier meiden brachten een bezoekje aan de aerobic-marathon van afgelopen vrijdagavond. Het viertal bleek onder de indruk, maar moest teleurgesteld worden als het ging om het aanschouwen van Bekende Nederlanders. De deelnemers en deelneemsters aan het actieve gebeuren, de marathon, hadden daar geen notie van. Zij waren druk doende.

De drempel ligt er nu eindelijk!

Na talrijke brieven en ingezonden artikelen in de Nivo is de langverwachte verkeersdrempel op het Donata Steurhof er nu dan eindelijk gekomen. In de Commissie-vergaderingen was er door Johan Koning ook steeds op aangedrongen om deze drempel(s) aan te leggen. Een probleem was echter dat op de plaats waar de bewoners de drempel wilden hebben, er twee waterputten zaten en tevens een parkeerplaats. Uiteindelijk is de meest optimale technische oplossing gevonden door de drempel precies tussen de twee waterputten te plaatsen. Ook er is een extra verkeersdruppel gestraat in het wegdek. Wethouder Kees Schilder hoopt dat er nu afdoende verkeersremmende maatregelen genomen zijn in deze kinderrijke buurt, alhoewel de omwonenden er liever nóg een drempel bij willen hebben, want er wordt veel te hard gereden door de automobilisten in deze wijk.

