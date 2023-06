Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 24

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 24

Munnickenveld een bijna vergeten rampgebied (foto 1)

''Tegen zo'n stortvloed is niets te doen''

Munnickenveld een bijna vergeten rampgebied

"Het is gelukkig geen verf dat er valt!" lacht deze jonge Munnikvelder, die zich door dat beetje water niet liet verjagen. Hij had zojuist grote de oversteek gewaagd tussen pastoor Langedijkstraat en Leliestraat. Hij was één van de weinigen, want je liep het risico dat vrolijke chauffeurs extra gas gaven om je nat te spatten. Af en toe een zee-tje over je heen, daar loerden die paar fietsers eigenlijk wel op. Ze konden het hebben, want ze waren er goed op gekleed.

63 mm: hetzelfde effect als je een emmer water in een kopje giet

Donderdagavond was het na 11 jaar weer raak. Volendam werd geteisterd door een plaatselijke wolkbreuk die zijn weerga niet kende. Het centrum van de bui barstte los precies boven het laagste punt van Volendam, De Meer en de oude Kom. Het drama voor de bewoners rond de Rokersgracht en de Aalstraat was in no time niet te overzien. Het water kon niet meer worden afgevoerd via het rioolstelsel, met als gevolg dat de straten binnen enkele ogenblikken blank stonden en een aantal huizen in dit gedeelte liepen vol met water. De brandweer van Volendam rukte direkt uit en kreeg vrij spoedig hulp van de brandweerkorpsen

uit Edam, Waterland, Purmerend en Zaandam. Intussen had de gemeente al direct maatregelen getroffen door al in het eerste stadium van de wolkbreuk een aantal pompen in te huren van loonbedrijven waaronder Huiberts. circa vijftien man gemeentepersoneel waren de hele nacht in de weer. Het Waterschap nam ook haar maatregelen, maar ondertussen bleef de regen met bakken uit de hemel vallen. Er viel maar liefst 63 mm regen binnen 2 uur. Dat is zo'n 63 liter per m2. Om erger te voorkomen zijn alle instanties tot diep in de nacht in de weer geweest. Dijkgraaf Alderwegen liep zelfs om half drie 's nachts wethouder Kees Schilder tegen het lijf op het dijkje bij de bibliotheek.

Eric Koning Nederlands kampioen bowling

Volendammer Eric Koning is afgelopen zondag in Hoofddorp Nederlands kampioen bowlen geworden. Koning mag daarom ons land eind september vertegenwoordigen tijdens het Europees Kampioenschap in Denemarken.

Handbalnieuws

Tegen het zwakke Swift Arnhem kon iedereen zijn kunnen tonen en vanuit een goed sluitende verdediging waar Marcel Buys, Jesse Kester en Johan Beemsterboer een hoofdrol vervulden pakte Volendam al snel een ruime voorsprong via Ron Klouwer, Robin Snoek, Gerry Molenaar en Thijs Douma 4-1. In de 2e helft zorgde Tommy Tol voor 5-1 na een soloactie en toen was de buit eigenlijk al binnen. Het werd uiteindelijk 8-2 nadat Johan Beemsterboer, Thijs Douma en Robin Snoek nog eenmaal doel wisten te treffen en keeper Pieter Smit zich niet meer liet verrassen.

Munnickenveld een bijna vergeten rampgebied (foto 2)

Munnickenveld een bijna vergeten rampgebied (foto 3)

Munnickenveld een bijna vergeten rampgebied (foto 4)

Eric Koning Nederlands kampioen bowling

Handbalnieuws