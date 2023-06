Algemeen

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 25 Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 25 Volendammerdagen succesvol verlopen (foto 1) Volendammerdagen succesvol verlopen Mooi weer zorgde voor sfeervol evenement Het Volendammer Weekend van, voor en door Volendammers en regio is dit jaar op alle fronten een geslaagd evenement geweest. Vrijdagavond vond een culturele uitvoering plaats m.m.v. het Volendams Fanfarecorps "Wilhelmina", het Volendams Vocaal Ensemble, de zusjes Zwarthoed en Jan Mühren. Alle aanwezigen hebben ondanks de WK en het zomerse weer genoten van deze

culturele manifestatie in onze mooie Vincentiuskerk. Het comité hoopt dat er volgend jaar

meer mensen een bezoek brengen aan dit concert dat een zichtbare uiting was van een deel van het Volendammer culturele leven. Goalgetters verwachte eerste winnaar straatvoetbalkampioenschap Onder uitstekend weersomstandigheden vonden eind vorige week de finales plaats van het eerste Straatvoetbalkampioenhap. Ajax-voetballer Tom Sier kon bij de oudste jongens ( 11-12 jaar) zoals verwacht de eerste prijs uitreiken aan de Goalgetters, Met spelers als Kees Keizer, Johan Plat en Harry Zwarthoed. De beste speler van het toernooi kwam uit een ander team, genaamd DreamTeam. Kees Zwarthoed (Jansen) werd uitgeroepen tot beste speler! Zeer geslaagde vrijwilligersavond R.K.A.V. Volendam In de kantine van de R.K.A.V. Volendam werd afgelopen zaterdagavond het feest gehouden voor de vrijwilligers, die zich een jaar lang weer ingezet hebben om de amateurvoetbalclub draaiende te houden. En dat zijn er nog een heleboel. Denk maar eens aan de trainers en begeleiders, bestuursleden, kantinepersoneel, etc. De bediening werd op deze feestavond verzorgd door de selectie van Zaterdag-1. Een heel jaar lang worden zij op hun wenken bediend en op deze avond liepen de voetballers af en aan om de vrijwilligers van de

Volendammerdagen succesvol verlopen (foto 2) Goalgetters verwachte eerste winnaar straatvoetbalkampioenschap Zeer geslaagde vrijwilligersavond R.K.A.V. Volendam

