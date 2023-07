Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 26

Drukbezochte braderie in winkelcentrum

Afgelopen vrijdag werd in winkelcentrum "de Stient'' weer de jaarlijkse braderie gehouden. En nu had men het eindelijk eens getroffen met het weer, want in voorgaande jaren was het meestal regen, regen en nog eens regen. Zo viel er enkele jaren geleden een volledige moesson naar beneden, een regenbui zoals twee weken geleden. Nu scheen er een stralend zonnetje. Er was weer een heleboel te doen. Naast het feit dat de winkeliers voor hun zaken kraampjes hadden staan met diverse aanbiedingen, waren er ook talloze standwerkers. Er stond een carrousel, waarin menig kind een ritje in maakte. Een groot springkussen trok ook veel jeugdig publiek.

Een "10" voor zijn werkstuk

De 12-jarige Johan Veerman, zoon van Jan eh Stella Veerman die sinds kort aan de Cl. Teenxstraat 5 te Edam wonen, heeft een prachtig mooi werkstuk gemaakt dat handelt over de journalist. En Johan heeft er echt werk van gemaakt. Naast het doorlezen van allerlei boeken over de journalist, welke hij uit de bibliotheek haalde, bracht hij enkele maanden geleden een bezoek aan drukkerij/uitgeverij NIVO om enkele vragen te stellen aan de hoofdredacteur Pius Schilder. Al deze gegevens heeft hij in dit werkstuk verwerkt, met daarbij talloze foto's en plaatjes. Ook het artikeltje, dat toen in de NIVO stond was in het werkstuk geplakt.

Slobberpop '98, het festival dat door werkgroep .. Tandeloos (onderdeel van Club & Buurthuiswerk Volendam) in samenwerking met Recreatiecentrum Slobbeland en de stewards van FC Volendam wordt georganiseerd, vond afgelopen zondag voor de tweede keer plaats op het terrein van Recreatiecentrum Slobbeland. In tegenstelling tot vorig jaar bleef het dit jaar een stralende dag en konden de plastic zeilen en regenkleding die voor de zekerheid mee waren genomen door het publiek, ingepakt blijven.

Marco Beers, eerste Volendamse handballer in Duitse Bundesliga

Handballer Marco Beers is straks de eerste Volendammer die zijn opwachting mag maken in de Duitse bundesliga. De eredivisie van een land waarin handbal topsport is. Duitsland regeerde afgelopen seizoen in de diverse Europese toernooien. Beers tekende vorige week een contract bij VFL Gummersbach, een club die weer graag om een plaats in een Europa Cup wil gaan spelen. Voor de 26-jarige rechtshander gaat een kleine droom in vervulling. Slechts weinig Nederlanders viel immers de eer ten deel om in de Bundesliga te mogen uitkomen.

