Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 27

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 27

Kleuters van de Jozefschool op bezoek in Volendams Museum (foto 1)

Kleuters van de Jozefschool op bezoek in Volendams Museum

Maandag waren de jongste groepen van de Jozefschool te gast in het Volendams Museum. De juffen en kleuters werden welkom geheten door beheerster Yoka van Brakel en haar onmisbare team van vrijwilligsters. In totaal zo'n 80 kleuters werden over de dag verspreid in groepjes verdeeld en er was een leuk programma voor de kinderen samengesteld.

Springkussen bij Bakkerij Gutter

Vanwege de heropening van Bakkerij Gutter in de Stient, was er afgelopen vrijdag en zaterdag voor de jeugd een springkussen geplaatst voor de fraaie vernieuwde zaak, met het logo van "de echte bakker" erop. Het gele springgevaarte trok vele jongens en meisjes aan, die er naar hartenlust in konden springen en ravotten. Terwijl de kinderen zich vermaakten konden de ouders een kijkje nemen naar het bijzonder fraaie interieur dat Bakker Gutter gekregen heeft.

Voetbalfeest in bar 'de Boei'

Na de overwinning van Nederland op Argentinië was het op vele plaatsen in Nederland groot feest. Zowel in huis als in de horecagelegenheden, werd er, soms gekleed in het oranje lustig op los gevierd, onder het genot van hapjes en drankjes. Vóór horecagelegenheid 'De Boei' in de Hoogstraat te Edam werd er volop gefeest. Het was een en al oranje, soms ook met fraaie hoofdtooien. Voor het autoverkeer was het maar beter om te rijden, daar er geen makkelijke doorgang kon plaatsvinden.

Zwemvierdaagse ondanks regen en voetbal toch van start gegaan

Na een week uitstel is de Zwemvierdaagse maandag van start gegaan. Dinsdag werd de start geteisterd door regen. En iedereen wilde vroeg zijn baantjes zwemmen want 's-avonds was de wedstrijd Nederland-Brazilië.

Maarten Aalbregtse rijdt zich in de prijzen tijdens Ronde van Volendam

Afgelopen zondag werd in de straten van Volendam de jaarlijkse wielerronde voor de jeugd en de nieuweling-dames verreden. Zestien wielerverenigingen hadden 115 jeugdrenners ingeschreven.

Mike Bond (foto) ging voor een podiumplaats, maar het noodlot sloeg toe. Na een valpartij krabbelde hij overeind. Na de finish kon hij zijn tranen echter niet bedwingen en moest getroost worden door oma. Uiteindelijk, met de pechbokaal op zak, kon er nog een lachje vanaf.

Kleuters van de Jozefschool op bezoek in Volendams Museum (foto 2)

Kleuters van de Jozefschool op bezoek in Volendams Museum (foto 3)

Springkussen bij Bakkerij Gutter.

Zwemvierdaagse ondanks regen en voetbal toch van start gegaan.

Voetbalfeest in bar 'de Boei'

Maarten Aalbregtse rijdt zich in de prijzen tijdens Ronde van Volendam.