Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 28

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 28

Schooljeugd op excursie naar de in aanbouw zijnde Garnkwak (foto 1)

Schooljeugd op excursie naar de in aanbouw zijnde Garnkwak

Op de scheepswerf aan het Slobbeland was het woensdagmorgen, donderdag en vrijdag een drukte van belang. Talloze groepen van de basisscholen kwamen er een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde garnkwak.

Hoe de werkzaamheden vorderen werd uitgelegd door Piet Stuyt, Carlo de Boer, Jan Stuyt en Jaap Steur. Carlo de Boer zat op de plecht van het schip en vertelde het e.e.a. over de historie van deze Volendammer kwak. Jan Stuyt was bezig met timmeren, en de kinderen konden ook de hamer ter hand nemen om enkele grote nagelspijkers in het hout te slaan. Piet Stuyt toonde in de loods hoe de restauratie in zijn werk gaat, waarbij een wandpaneel met foto's bekeken kon worden. Smid Jaap Steur, die het ijzerwerk verzorgt van de VD 172, liet zien hoe het zwaard belast wordt. Het mooiste vonden de leerlingen toch wel het krombranden van het hout, want ze mochten ook enkele houtjes in het vuur gooien, waarbij uitgelegd werd hoe dit in zijn werk ging. Zodoende kon den de jongens en meisjes van de basisscholen eens kennis maken met dit prachtige echt ambachtelijke werk, waardoor de garnkwak in haar oude glorie hersteld wordt.

Gemeente wil wel baggeren Brijkie, maar is beducht voor eventuele juridische consequenties

"Wat zijn de gevolgen als de gemeente betaald voor de kosten van vervuiling door derden", is het grote struikelblok.

Het Brijkje ligt nu droog, vanwege herstelwerkzaamheden aan de schoeiingen. Een tijdrovende klus, want al dagen staat de sloot leeg. Bewoners klagen over de stank die vrijkomt, niet alleen nu maar ook als er water in staat. De sloot ligt vol met vuil, waaronder veel afgezaagde takken van bomen. Door het rottingsproces is de stank af en toe niet te harden, zo laten bewoners ons weten.

Kermisartiesten bundelen krachten tijdens festival

Nog even lig-tie in de winkel. De tweede kermishit-cd. De kermisartiesten hebben de krachten weer gebundeld. En hef resultaat mag er zijn... opnieuw.

Op 12 augustus geeft het overgrote deel acte de présence tijdens het tweede Kermishit-festival in De Jozef, op de cd staan enkele verrassende nummers. Joop Vracht heeft weer een absolute meezinger, datzelfde geldt voor M'n zus en ik, de eerste vrouwelijke inbreng in dit project.Naast wat gouwe ouwe zoals Lilly van Putte en De Geiten zijn er enkele songs gecovered, zoals van John Cougar Mellencamp (De Bok) en ook Feestband Volendam en John Dé hebben gezellige nummers in een nieuw jasje gestoken. JaHa heeft een ode aan de obers gebracht en veel respect moet er zijn voor de bands en artiesten die een eigen song hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het indrukwekkende nummer van De Blauwe Bus, 'Dansen op de Dijk'. Een gevoelige song, Iers getint.

Schooljeugd op excursie naar de in aanbouw zijnde Garnkwak (foto 2)

Schooljeugd op excursie naar de in aanbouw zijnde Garnkwak (foto 3)

Gemeente wil wel baggeren Brijkie, maar is beducht voor eventuele juridische consequenties

Robbin Ruiter in actie tijdens de finale van de TV Dijkzicht Clubkampioenschappen (afgelopen twee weken) voor de jeugd D2 t/m 12 jaar.

Kermisartiesten bundelen krachten tijdens festival