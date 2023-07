Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 29

Grote ravage na gas-ontploffing en een steekvlam met camping-potje (foto 1)

Schuifpui ontzet door de enorme knal

Zaterdagmiddag om 13.00 uur was Dick van Wissen in de keuken van zijn woning aan de Boeijer bezig een campingpotje te verwisselen onder een gasbrandertje. Doordat er hoge druk stond op dit campingpotje, kwam er wat gas vrij. De gaskookplaat in de keuken brandde echter ook, en doordat er gas vrijkwam uit het camping-potje ontstond er een enorme steekvlam met ontploffing. In no-time stond de keuken in korte tijd even in lichterlaaie, terwijl de kleding van Dick ook vlam gevat had. Hij wilde snel naar buiten renden om in de sloot te springen, maar gelukkig voor hem doofde het vuur al snel. Door deenorme knal en steekvlam was er behoorlijke schade ontstaan in de woning. De schuifpui aan de achterzijde van de woning aan de Boeijer was helemaal ontzet en het raam lag aan vele scherven op de grond.

De brandweer was met groot materieel bijzonder snel ter plaatse op de plaats des onheils. De mannen van de Vrijwillige Brandweer hoefden echter niet in actie te komen.

Slager Ids de Wit sluit zaterdagmiddag officieel zijn winkeldeur

Nog drie dagen kunnen de vaste klanten bij slagerij Ids de Wit terecht voor hun vleesprodukten, want dan is het echt afgelopen en sluit Ids de deur van de winkel voorgoed dicht. Hiermee gaat weer een winkel in Edam verloren door de steeds toenemende concurrentie van supermarkten die veel klanten aantrekken. Ids kan na 21 jaar de slagerij te hebben gehad er mee leven dat hij stopt als kleine ondernemer.

Jeugdige voetbaltalenten

Op de foto drie jeugdige voetbaltalentjes, die elke zondag in de steeg bij hun oma in de Gerardusstraat aan het voetballen zijn. De drie jongens zijn Jaap, Jan en Niels Buis die we op de gevoelige plaat vastlegden.

Jen Rog-gitarist Jaap Kwakman (21) is exponent van de Volendamse muziekjeugd

De liefde tussen Jaap Kwakman en de gitaar was er niet een van op het eerste gezicht. Sinds een jaar of acht zijn ze echter onafscheidelijk. Op zijn pad kruisten hem sindsdien allerlei leuke dingen en die zijn hem allemaal komen aanwaaien, oordeelt hij zelf. De 21-jarige Volendammer, die deel uitmaakt van de uitstekende 'live-formatie' Jen-Rog, was onlangs gitarist stand-in bij een aantal optredens van BZN. Daarvoor speelde hij als studiomuzikant voor Marco Borsato, Volumia en komt de leader van Veronica-tv van zijn vingers. En daar blijft het niet bij als het aan Jaap Kwakman ligt.

Tennisles voor Kikki van Vincent

Vincent van Gelderen, voormalig prof en inmiddels geruime tijd tennisleraar in De Kloek te Middenbeemster, vond dat het tijd werd om Kikki Teunussen eens te belonen. Kikki houdt steevast dagelijks tijdens het jaarllijkse Palingtoernooi het scorebord bij. Van Gelderen (rechts op de foto) waardeerde dat en beloofde hem tijdens de laatste editie een gratis tennisles. Die belofte werd vorige week ingelost.

