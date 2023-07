Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 30

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 30

In de Kartelingbuurt wordt druk gerepeteerd voor de grote Playback-show.

Tragisch ongeval bij de sluis aan de Keetzijde

Drie agenten verdronken in hun dienstauto welke over de kop in het water terecht kwam

Grote verslagenheid heerst er in het politiecorps Zaanstreek-Waterland, na het noodlottig ongeval op woensdagmiddag 29 juli jl., toen een surveillance-auto te water raakte bij de sluis aan de Keetzijde te Edam. Drie agenten vonden de dood bij dit tragische ongeval.

In het politiebureau aan de Deimpt kon men de dagen na het ongeval het concoleance-register ondertekenen. Op de tafel lagen de dienstpetten van de drie verdronken agenten. Honderden betoonden hun medeleven met de overleden agenten. Zij waren alle drie werkzaam bij het corps in Edam en Volendam. Het gaat om: Suzanne Bruijntjes, 23 jaar, wonende te Purmerend. Zij was surveillant-A van het wijkteam Volendam. Vanuit het bureau Zeestraat surveilleerde zij lopend of per fiets door de wijk. Een jonge vrouw, die in haar vrije tijd veel aan turnen deed. Suzanne Bruijntjes was sinds kort verloofd met de 40-jarige Peter Mastenbroek, hoofdagent van het wijkteam Edam die eveneens om het leven kwam bij dit fatale ongeval. Peter werkte al lange tijd bij de politie. Eerst in Monnickendam en daarvoor bij de Spoorwegpolitie in Amsterdam. Sinds eind 1996 was hij werkzaam in Edam. Hij was een verwoed computertechneut en woonde in Purmerend. Het derde slachtoffer was de 31-jarige Jim Ruhulessin, wonende te Purmerend. Hij was surveillant-A van het wijkteam Volendam, en was met zijn grote postuur veelal op de fiets of lopend in de wijk aanwezig in zowel Edam als Volendam. Sinds 30 maart 1998 maakte hij deel uit van het plaatselijk politiecorps. Hij kwam uit het gevangeniswezen als bewaker.

Een populair vakantievermaak

Volendam onder de skeltertjes

Regelmatig wordt ons dorpsbeeld verlevendigt door groepjes jongelui op skelters. Sinds Jan Rab de verhuur met sukses ter hand heeft genomen, wint dit vervoer aan populariteit. Het is stevig trappen voor de jongelui, vooral wanneer er duo-passagiers mee moeten of zelfs een aanhangertje wordt meegetrokken. Maar daar krijgen ze sterke benen van. Deze jongens vonden het in elk geval een sensatie om te doen en kregen veel leuke reakties van toeristen.

Afgelopen week werd er in de tuintjes langs de Karteling alweer druk gerepeteerd voor het snel naderende buurtfeest met Playbackshow. Danspasjes en sierlijke houdingen wisselen in vlot tempo met spagaatzit en duizelingwekkende pirouetten van Nathalie Bont, de zusjes Rosalie en Simone Brinkkemper, Sharon Snoek, Mandy Tol, Suzanne Klepper en Willeke Molenaar. De muziekjongens Frank en Marc Keizer, Stefan Bont, Jack en Johan van den Berg en Kees Sier met hun installaties draaien intussen aan knoppen en schuifregelaars. Ze stellen vast dat het steeds beter gaat.

Edamse kaasmarkten ook dit jaar weer grote publiekstrekker

De Edammer Kaasmarkten, welke voor het tiende achtereenvolgende jaar met groot succes worden gehouden in het centrum van oud Edam op het Jan Nieuwenhuyzenplein (Kaasmarkt), hebben er inmiddels al vier opzitten.

Burgemeester IJsselmuiden was uitgenodigd als eerste burger de reeks kaasmarkten te openen, gevolgd door Rob Hoogland en VVV-medewerkster/manager Peggy Andries (Cremers).

Lieftallige Kaasmeisjes.

Freek 50 jaar