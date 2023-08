Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 31

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 31: Tiende Slobbelandkamp onder stralende weersomstandigheden van start gegaan

Maandagmorgen in alle vroegte was het al een drukte van belang op het verhoogde gedeelte van Recreatiecentrum Slobbeland. Daar wordt momenteel alweer het 10e Slobbelandkamp georganiseerd, het tweede lustrum dus. Vaders en moeders en vele jongeren waren reeds om 7 uur in de weer om de tenten op te zetten, die de komende dagen als onderkomen dienen voor de 150 Slobbeland-kampers.

Dat de populariteit van dit vijfdaagse kamp nog steeds bijzonder groot is, bleek wel bij de inschrijving. Binnen een kwartier zat men vol en moest de organisatie zo'n 30 kinderen teleur stellen omdat er geen plaats meer was om nog meer tenten te plaatsen op het veld. Het Slobbelandkamp is 10 jaar geleden in de plaats gekomen voor de kampen van het Club- en Buurthuiswerk, welke elders in Nederland veelal op de Veluwe of op de Utrechtse Heuvelrug) gehouden werden. Het is een gouden zet geweest om dit kamp dichtbij huis te houden, want op het Recreatiecentrum Slobbeland zijn alle ingrediënten aanwezig om er een geslaagde week van te maken. En er staat weer ontzettend veel op het programma. De 150 jongens en meisjes hoeven zich geen moment te vervelen. Onder leiding van 28 begeleiders (de vaste ploeg) en 4 hulpen, is er weer van alles te beleven.