Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 39

Afscheid van werkgever fam. Schilder (Madoet)

Vrijdagávond tijdens een receptie van 18.00 uur tot 22.00 uur in Hotel Spaander nam de familie Schilder officieel afscheid als werkgever van haar werknemers in de bouwsector.

Na 60jaar een familiebedrijf te zijn geweest is het nu overgegaan in handen van Bouwfonds met de Hr. van Duimen als directeur. Het was een gezellige bijeenkomst voor de werknemers met aanhang, met een warm en koud buffet en hapjes en ook aan drinkwaren was er niet te kort. Gezegd mag worden dat de fam. Schilder een goede werkgever was, te denken aan de vele gezellige avonden elk jaar voor haar werknemers. Jubilarissen konden uitzien op een mooie avond met familie. En vooral niet te vergeten, het sociale gezicht van de familie die altijd nauw betrokken was met hun werknemers.

Jan Cas 'winkelt' in de 'Pomkelder'

Op het nu braakliggend stuk grond van de Havenstraat 2A had Jan Cas Sombroek, van de platen- en cd-shop nieuw- en verbouwplannen. De planning was om voor kermis de nieuw- en verbouw rond te hebben, maar door een aantal redenen kon dat nog niet worden begonnen. ,,Gelukkig heb ik onderdak gekregen bij Pom en Kiro,,, vertelt Jan. Onder Hotel Old Dutch/Restaurant De Pompadour heeft Jan Cas tijdelijk in de kelder een winkel ingericht. De ingang van de winkel is aan de achterzijde, gelegen aan de Havenstraat. ,,Daar waar vroeger de gasketel stond,,, voegt Jan toe.

Een ander de rommel

Door een van de omwonenden van deze glasbak bij Deen Supermarkt in de Burg. van Baarstraat werden we erop geattendeerd dat er vaak plastic zakken met glas naast de container geplaatst worden. Dit gebeurt als de bak vol zit of als het glas te groot is en niet door de opening kan. Een ander is het dan kwijt, maar de omwonenden kijken er een weekend tegenaan met het risico dat het in hun tuintjes gegooid wordt. De oplossing zou zijn één groter vak in de container of het afleveren bij het gemeentelijk vuilinzamelstation.

Niet alleen op Dierendag maar het hele jaar door doen deze meisjes iets aardigs voor zwerfkatjes bij De Pieterman

Anja Schokker, Isabelle Rosma en Nelly de Boer in het plantsoentje langs de Margrietstraat. Elke dag bekommeren deze meisjes zich over de wilde katjes die hier vrij rondlopen. Voor hen is het niet alleen op 4 oktober dierendag, maar het hele jaar door.

Houten badhokjes Strandbad Edam maken plaats voor nieuw stenen gebouw

Je kan best spreken van een historisch gebeuren, de sloop van de nostalgische bad/ verkleedhokjes op het Strandbad Edam, welke vorige week van start gegaan is door de Firma Koek uit Edam. Het houten gebouw met de bad/verkleedhokjes heeft Jarenlang

een gezichtsbepalend beeld gegeven aan het Strandbad Edam. Om aan de nonnen te voldoen van een moderne camping, zal het houten gebouw plaats gaan maken voor een van steen opgetrokken onderkomen, met daarin nog plm. vier verkleedhokjes, recreatieruimte, wasgelegenheid en douchecabines.

