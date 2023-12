Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1998, week 49

Bronzen beeld “de Bap” aanwinst voor de haven

Donderdagmiddag om 2 uur werd aan de Haven, op het bankje vóór Hotel-Restaurant "de Lutine" een bijzonder fraai bronzen beeld onthuld. Het is een kunstwerk, geheten "de bap", vervaardigd door de beeldhouwster Jans Schilder-van Baarsen, die het beeld in opdracht van de gemeente heeft gemaakt.

Pakjesavond op het Jongerenpastoraat

Menig kadootje is afgelopen weekend weer uitgepakt. Ook bij het Jongerenpastoraat werd Sint Nicolaas gevierd. Veelal gebeurde dit in de verschillende groepen door surprises te maken. Dit hebben de meeste jongeren ook op het Don Bosco College gedaan. Donderdagavond was deze groep aan de beurt. Ze hadden weer mooie pakketjes gemaakt met rijmen erbij. De kersttijd komt er ook alweer snel aan. Op dinsdag 15 december wordt de speciale Kerstviering van het Jongerenpastoraat weer gehouden in het Kruispunt met aansluitend de broodtafel. De jongeren van het J.P. worden om 18.45 uur verwacht. Er is tijdens deze viering een speciale collecte. Aan de jongeren wordt gevraagd iets mee te nemen waarvan pakketjes samengesteld worden voor zieke, en eenzame mensen, bijvoorbeeld een pak koffie, thee, sinaasappelsap, fruit, chocolade, stukje zeep, etc. Deze worden dan de volgende dag door de jongeren zelf rondgebracht in Volendam.

Yvonne Tol 12½ jaar werkzaam bij Deen Supermarkt

Bij Deen Supermarkt aan de Burg. van Baarstraat vierde Yvonne Tol, woonachtig op de Tjalk, afgelopen woensdag haar 12½jarig jubileum. Uit handen van assistentbedrijfsleider Piet Nan ontving zij een fraaie bos bloemen. Van school af is Yvonne meteen bij Deen in de van Baarstraat aan het werk gegaan.zowat alle voorkomende werkzaamheden heeft ze er in de loop der jaren uitgevoerd. In de eerste jaren het bijvullen van de schappen en kassawerk. De laatste jaren is zij een vertrouwd gezicht achter de vlees-, brood- en kaasafdeling. Ze vindt het leuk werk, en vooral de omgang met de klanten en haar collega's vindt Yvonne prettig. Het maakt met mt waar ze werkt maar het minst leuke vindt Yvonne echter het kaassnijden. Wat haar betreft mag daar best een machine voor uitgevonden worden. De jubilaris hoopt nog vele Jaren bij Deen te kunnen blijven werken. Z1j is er full-time in dienst, alleen op zaterdag is ze vrij.



Cees Mooyer baby van de maand

Uit de stapel geboortekaartjes van november werd dinsdagmorgen Cees Everardus Cornelis Mooyer getrokken als baby van de maand. Cees is geboren op 21 november en woog toen 2345 gram en groeit nu voorspoedig. Omdat de pasgeboren baby nog enige tijd in het ziekenhuis moest verblijven, werden de beertjeslamp (beschikbaar gesteld door lampenspeciaalzaak STOPLICHT! uit de Burg. van Baarstraat) en de bos bloemen thuis afgeleverd aan de Begerslant 40. De trotse ouders en zusje van Cees zijn: René, Ingrid en Denise Mooyer. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukswensen.

Prijsuitreiking Sint- kleurplaatwedstrijd bij de ING-bank

Vrijdagmiddag om half 5 werden door Jolanda Bleeker, kas-medewerkster van de ING-bank aan de Julianaweg de prijzen uitgereikt van de kleurplaatwedstrijd, welke door de bank gehouden is. In totaal zijn er 46 ingekleurde tekeningen ingestuurd. Een deskundige Sinterklaas-jury had de moeilijke taak om in twee categorieën zes winnaars aan te wijzen. In de categorie 5 t/m 7 jaar gingen de prijzen naar: Pelle Veennan (5), Robert Verhoeven (7) , en Cathy Runderkamp (6). In de categorie 8 t/m 12 jaar waren er mooie kado's voor: Wimco Kras (8), Berry Hoekstra (10), en Robert Helsloot (12).

