Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 4

Ruim 1000 bezoekers bij open dag op Technische School “Zuiderzee”

Maandagavond- was het weer een drukte van belang bij de Technische School “Zuiderzee” aan de Oosthuizerweg te Edam. Daar werd de jaarlijkse open dag gehouden. Vele belangstellende ouders en toekomstige en oud-leerlingen kwamen een kijkje nemen wat de school zoal te bieden heeft. Directeur Thames Guit kon tevreden constateren dat er zo’n 1000 bezoekers zijn geweest. Opvallend was het dat er heel gericht pubhek op de openbare les afkwam. Er werden deze avond vele nieuwe leerlingen ingeschreven, en dat is mede het doel van dergelijke avonden.

Mariska Schilder en Esther Tuyp oogsten veel succes met bruiloftsact

Wat begonnen is als een geintje, blijkt nu een veelgevraagde act te zijn! Op bruiloften en partijen. Mariska Schilder uit de Willem van Nieuwenhovenstraat blijkt over een zeer goede stem te beschikken. Zij won op het kamp en in de Air War Bar een eerste prijs tijdens de soundmix-show en zong een nummer van Linda Ronstadt van de CD “Canciones de mi Padre”. Toen een kennis ging trouwen, voerde zij samen met haar vriendin Esther Tuyp (van Cor Pet) ook deze act op. Mariska zong hier drie nummers, te weten “La Charreada”, “Los Laureles” en “Y Andale”. Op uitmuntende wijze weet Mariska deze Mexicaanse nummers te vertolken, terwijl Esther de zaal op grappige wijze vermaakt. Ze kregen er enorm veel positieve reacties op. Geregeld worden ze nu gevraagd om deze nummers op bruiloften en partijen te zingen. Het is zo’n succes dat ze steeds meer opgebeld worden om op te treden. Wat begonnen is als een geintje, is nu steeds serieuzer geworden. Mariska en Esther gaan nu hun repertoire uitbreiden. Tijdens de optredens zijn ze verkleed en dragen Mexicaanse jurken en een pruik. Indien men interesse heeft, kan men altijd bellen, tel. 365434.

Wordt het open gat in de dijk nu eindelijk eens volgebouwd?

Een Nivo-lezer kwam afgelopen week zijn hart eens luchten bij de redactie. Hij ergerde zich mateloos aan de enorm rommelige aanblik die “het gat in de dijk” tegenover restaurant Van Diepen al jaren biedt, een toeristenplek onwaardig. Het lijkt er wel een woesternij, en vooral beneden bij het Brijkje ligt alles vol rommel. Het wordt hoog tijd dat hier nu eindelijk eens verandering in gaat komen. Navraag bij wethouder Wim Visscher (CDA) gaf gedeeltelijk uitsluitsel. Er zijn bij de gemeente plannen ingediend om op deze plek, midden in het toeristische centrum van Volendam, zó aan de Haven te gaan bouwen. Het ligt in de bedoeling om hier een winkelpand neer te zetten met erboven een woning. Bij het Brijkje worden dan karakteristieke huisjes gebouwd, welke m de omgeving passen. Op onze vraag of dit op korte termijn gerealiseerd kan worden, moest wethouder Visscher het antwoord schuldig blijven. ‘Momenteel is men aan het onderzoeken en aftasten of het financieel haalbaar is. Het gaat namelijk om een omvanrijk project’. Toch hoopt en verwacht Wim Visscher dat er binnen niet al te lange tijd gebouwd gaat worden. Het is de wethouder ook al lange tijd een doorn in het oog. Maar de gemeente kan er zelf betrekkelijk weinig aan doen omdat de grond niet eigendom van de gemeente is. Wel kan het gemeentebestuur druk uitoefenen op de grondbezitters om er nu eindelijk eens haast achter te zetten. Evenals Wim Visscher hopen velen, dat deze hiaat in de bebouwing aan de Haven snel opgevuld zal worden met enkele fraaie woningen en panden.

Afdansen voor de jeugd bij Dansschool Cornelissen

Een drukte van belang was het afgelopen zaterdagmiddag in Dansschool Comelissen aan de Plutostraat. De hele middag stond namelijk in het teken van het jeugd-afdansen. Er waren 140 deelnemers en allen zijn vol lof geslaagd.