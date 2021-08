Uit met Jonker - de leukste en gezelligste uitjes vanuit Waterland

Uit met Jonker

Vanuit Waterland biedt Uit met Jonker goed verzorgde dagtochten naar het mooie eiland Texel, de unieke Biesbosch, de gezellige stad Maastricht, maar ook naar optredens van André Rieu, Soldaat van Oranje en andere evenementen.

Parnercontent

Kiest u voor Uit met Jonker, dan reist u in een van hun luxe touringcars welke van alle gemakken voorzien zijn, waaronder zeer comfortabele stoelen en altijd met gratis WiFi. Ook beschikken wij over touringcars met faciliteiten voor mindervalide.

Reis mee met Uit met Jonker naar het Kerstcircus met Hans Klok

Stel u zich eens voor. U wordt thuis of op uw werk opgehaald met een luxe touringcar van Uit met Jonker, u wordt als een gast ontvangen in het kerstcircus, u zit op de mooiste plekken en na afloop brengen wij weer comfortabel naar huis. Uit met Jonker zorgt voor een geweldige ervaring die u nog lang zult herinneren.

Welkom hooggeëerd publiek, welkom in het Nederlands Kerstcircus en welkom bij Uit met Jonker.

Uit met Jonker is ook uw partner voor:

• Een onvergetelijke dag naar de kerstmarkten in Duitsland

• Een heerlijke winterse dag in Winterberg

• De leukste musicals

• Geweldige themadagen

• Gezellige uitjes naar de leukste bestemmingen in binnen- en buitenland

Kijk voor alle leuke uitjes op www.uitmetjonker.nl of bel ons voor informatie op 085-2739784