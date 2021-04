Uitgeklust? Dat ben je nooit.

Je raakt nooit uitgeklust aan je huis. Of je nu een huis met karakter hebt of een nieuwbouwwoning, er is altijd wat te doen! Als je eens bedenkt dat er mensen zijn die zo gek zijn op klussen, dat er elke dag wat te doen is, waarom raak je dan ooit uitgeklust?



Partner content

Elk huis heeft onderhoud en aandacht nodig. Zo laat je eens per 5 jaar de kozijnen verven of je plafond witten. Zo heb je ook klussen die wekelijks/maandelijks even moeten gebeuren. Denk hierbij aan het onkruid verwijderen of de stoep afspuiten. Dit zijn allemaal redelijk voor de hand liggende klussen! Heb je dan denk je alles al gedaan? Mooi! Wil je verder klussen? Dan hebben wij 2 klussen waar je normaal niet zo snel aan denkt, maar die toch moeten gebeuren.

Mechanische ventilatie

De mechanische ventilatie zit niet in elk huis. Heb je een huis via de sociale woningbouw? Dan heb je vaak mechanische ventilatie. Heb je een wat ouder huis? Dan heb je dit vaak niet! De mechanische ventilatie zorgt voor schone lucht in huis. Door deze regelmatig even onder handen te nemen blijft de kwaliteit van je luchtverversing in huis goed. Hierdoor blijf jij wat gezonder. Daarnaast verleng je de levensduur van de machine én verbruikt hij ook nog eens minder energie! Een win-win situatie.

Wanner moet ik de mechanische ventilatie verschonen?

Minimaal 1 keer per 7 jaar moet de mechanische ventilatie compleet gereinigd worden. Dit gaat om alle kanalen, alle filters en alle putten. Is het je eigen apparaat of van de woningbouw? Als hij van de woningbouw krijg je vaak een aantal schone filters toegestuurd. Deze vervang je vaak eens per 2-3 maanden. De grote beurt regelt de woningbouw zelf!

Gevelreiniging

Weet je niet wat je gevel is? Niet erg! De gevel is je buitenmuur. Veel mensen zijn niet bekend met gevelreiniging, ondanks dat het erg belangrijk is. Je laat normaliter je gevel regelmatig reinigen. Je kan dit zelf doen met een hogedrukspuit, maar wij laten dit vaak doen door een professional. Gevelreiniging 2021 kan lastig zijn om zelf te doen. Je hebt namelijk veel verschillende gevels en materialen van gevels. Niet elke gevel kan tegen de hogedrukspuit. Als je een gestucte gevel hebt, dan is het niet verstandig om deze met de hogedrukspuit te reinigen. Win daarom informatie in van een professionele partij! Zij weten hoe zij met een gevel om moeten gaan, en het hoeft niet extreem duur te zijn.