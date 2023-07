Algemeen

Uitverkochte show “Op Schoolkamp” een groot succes De show "Op Schoolkamp" was een groot succes, met drie uitverkochte voorstellingen in de PX Volendam vol dans en toneel. Het stuk, geschreven door Jenny Smit en Inge Leeflang, bracht de avonturen op schoolkamp tot leven met veel humor en grappen, vertolkt door John Guijt in verschillende rollen zoals Leo de buschauffeur, Hennie het schoolkind, dokter Johnny en Mario de kok. Ben Bootsman speelde een geweldige rol als Bennie, het schoolvriendje van Jenny. En niet te vergeten meester John Molenaar, die zichzelf speelde. Het samenspel op het podium zorgde voor veel improvisatie en humor. Het publiek was lovend over het herkenbare toneelstuk en de professionele dansen. Dit succes was mede te danken aan de inzet van de vrijwilligers, op wie Jenny en Inge altijd kunnen rekenen. Samen vormen ze een fantastisch team! De plannen voor een volgende show zijn al in de maak. Heeft jouw zoon of dochter ook interesse om op te treden in zo'n prachtige show? Kom dan bij ons dansen, het is superleuk! Binnenkort organiseren we een speciale les voor jongens en meisjes van 4-6 jaar, waar ze gratis aan kunnen deelnemen om te ontdekken of ze het leuk vinden. De prachtige foto's zijn gemaakt door Klaas Hansen en Merith Leeflang. |Doorsturen

