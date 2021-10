VACATURE

Baliemedewerker m/v Mastermate DIVEMA

Voor ons bedrijf in Volendam zijn we per direct op zoek naar een baliemedewerker.

Onze producten bestaan uit gereedschappen, hang-&sluitwerk en bevestigingsmaterialen (schroeven, kitten, werkkleding, verankeringen, lijmen, ijzerwaren etc.) Daarnaast voeren we een breed scale aan bouwproducten en bouwmaterialen.

Werkzaamheden;

Als baliemedewerker werk je proactief mee in een klein team. Samen met je collega's zorg je ervoor dat de klanten goed worden geholpen, goederen zorgvuldig verwerkt worden en dat de vestiging er netjes uitziet. Snelheid en service staan bij ons voorop!

Je helpt klanten die in de winkel komen aan de balie en adviseert klanten telefonisch. Naast de verkoop werkzaamheden bestaat je werk uit het bijhouden van de winkelvoorraad.

Een zelfstandige, enthousiaste collega die staat voor kwaliteit en vakmanschap. Je vindt het een uitdaging om als commercieel medewerker balie aan de slag te gaan.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met;

- MBO werk-en denk niveau

- Affiniteit met hang-en sluitwerk, gereedschappen en bevestigingstechnieken

- Een commerciele instelling en je hebt er plezier in om je klant oplossingsgericht te adviseren. Verder bieden wij waar nodig trainingen en opleidingen om je mee te laten groeien met ons bedrijf.

Meer weten?

Voor meer informatie over Divema of deze functie kunt je terecht bij Tom Veerman via

tel. 0299-363045 en stuur een mail naar t.veerman@mastermate.nl