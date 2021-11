Vacature Bond Administratie:

Welke topper komt dit geweldige team versterken?

Vacature:

Salarisadministrateur

Goed met cijfers, uitstekend met klanten en een portie werkervaring op zak. Dat is in een notendop wat wij zoeken in onze nieuwe Salarisadministrateur. Het betreft een parttime functie van 20-37,5 uur die flexibel is in te delen

(ideaal voor ouders die onder schooltijd willen werken).

Meer weten? Kijk op www.bondadministratie.nl/vacature