Vacature contaxus

Vacature

Salarisadministrateur

(24-40 uur)

Wij zijn op zoek naar een veelzijdige salarisadministrateur (m/v) ter versterking van ons team. Contaxus is een belastingadvies- en accountantskantoor. Wij bieden een compleet pakket fiscale, financiële en administratieve dienstverlening aan alle branches binnen het MKB. Het kantoor bestaat sinds 2001 en is gevestigd te Volendam en Schiphol-Rijk. Momenteel bestaat het team uit 25 medewerkers. De afdeling salarisadministratie bestaat uit 2

salarisadministrateurs. Alle medewerkers hechten waarde aan een gezellige werkomgeving en de teamspirit is duidelijk aanwezig.

Functie-eisen:

In de functie van salarisadministrateur ben je samen met je collega verantwoordelijk voor de salarisadministratie (via het salarispakket Nmbrs) van onze klantenportefeuille. Je bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van een tijdige en correcte verloning. Je draagt zorg voor het invoeren en controleren van de salarisadministraties. Je onderhoudt contact met onze klanten en adviseert hen op het gebied van loonadministratie en overige salaris gerelateerde zaken. Tevens zie je toe op de juiste uitvoeringen van de wet- en regelgeving en CAO.

Het Profiel:

• Beschikbaarheid 24-40 uur per week (standplaats Volendam of Schiphol-Rijk);

• Ervaring op het gebied van salarisadministratie;

• In het bezit van een PDL opleiding;

• Kritisch, proactief en accuraat;

• Klantgericht en communicatief vaardig.

Wat bieden wij:

• Een fijne werksfeer met leuke en gemotiveerde collega’s;

• Een marktconform salaris;

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,

waaronder pensioenregeling, vakantierechten, studie- en studiekostenregeling.

Interesse:

Herken jij jezelf in bovengenoemde omschrijving en maakt de vacature je enthousiast? Solliciteer dan direct door jouw CV te mailen naar salaris@contaxus.com. Wil je

nadere inlichtingen over deze vacature, neem dan contact op met Gerda Molenaar via telefoonnummer 0299-399810.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.