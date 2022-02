Vacature DEKKERAUTOGROEP

Serviceadviseur

Ben jij de schakel tussen de werkplaats, de verkoopafdeling en de klant? Administratief en planmatig sterk met een goede dosis servicegerichtheid en klantvriendelijkheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Autotechnicus /

1e Autotechnicus

Wij zijn voor meerdere vestigingen op zoek naar technisch toptalent!Heb jij ervaring of ben je bezig met de opleiding 1e autotechnicus?Kom dan ons team in de werkplaats versterken!

Is één van deze functies jou op het lijf geschreven?

En wil jij werken in een gezellig familiebedrijf waar we al

100 jaar ervaring hebben met techniek en opleiding?

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar:

a.hakhof@dekkerautogroep.nl

Voor meer info: www.dekkerautogroep/vacatures