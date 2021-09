Vacature: Don Bosco College

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige

Remedial Teacher die ons team komt versterken.

De kerntaken voor deze vacature:

• zorgdragen voor remedial teaching programma’s;

• implementeren van het taalbeleid;

• zorgdragen voor reken- en spellingsbegeleiding;

• begeleiden en coachen van docenten

Wij vragen:

• theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van RT;

• affiniteit voor NT-2;

• kennis en inzicht van het vakgebied van de opleiding;

• kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan;

• kennis van te verlenen faciliteiten aan examenleerlingen;

• vaardigheid in de omgang van leerlingen;

• vaardigheid in het opstellen van evaluaties;



Wij bieden:

• Een afwisselende en uitdagende baan

• Functieomvang is 08, - 1,0 fte en salaris conform CAO VO schaal 10

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar wtuijp@donboscocollege.com



Klik HIER om de advertentie in hoge resolutie te bekijken.