VACATURE Fietsservice KONING

Om onze klanten nog beter te kunnen helpen, zijn wij per direct op zoek naar iemand die ons team komt versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verkopen aan en het informeren van de klant over het totale assortiment. Het zorgdragen voor een juiste presentatie op de winkelvloer, het opruimen van binnengekomen goederen en het op orde houden van de winkel behoren eveneens tot jouw taken.

Wie ben jij:

- Je hebt affiniteit met fietsen.

- Je bent klantgericht, communicatief vaardig (Nederlands, Engels, andere talen zijn uiteraard welkom) en oplossingsgericht

- Je bent stressbestendig en weet het hoofd koel te houden als er een winkel vol met klanten staat.

- Je bent flexibel en 6 dagen per week beschikbaar, uren 8-20 per week (in overleg).

Dit is wat we je bieden:

Naast een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden we vele extra's en een informele werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.

Enthousiast geworden na het lezen van onze vacature, neem dan direct contact met ons op via telefoon, mail of kom gezellig bij ons langs in de winkel.

Julianaweg 98

Tel. 0299 - 22 35 72 - info@fietsservicekoning.nl