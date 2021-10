Vacature: Focus

Commercieel talent gezocht!

Focus zoekt talent met commercieel balgevoel. Ben je geïnteresseerd in een commerciële baan waarin je snel kan groeien in functie en salaris?



Spreken de volgende dingen jou aan;

• Dynamische functie & werkomgeving

• Uitstekend opleidingsprogramma

• Work hard / play hard

• Sales

• Werken met targets / bonus

• Verantwoordelijk voor je eigen succes

• Splinternieuw kantoor op Leidseplein in Amsterdam

• Gezellige collega’s met veel borrels en uitjes



Heb jij ambitie?

Neem dan de stap en bel Ben Bond van Focus op 020 26 24 299.

We komen graag in contact!