Vacature

Vacature: Gemeente Edam-Volendam

GRIFFIEMEDEWERKER

Het team griffie werkt voor de gemeenteraad en bestaat uit de griffier, een commissiegriffier/ communicatieadviseur en de secretaris van de Rekenkamercommissie.

Wij zijn op zoek naar een collega die ons vanaf 1 september gaat helpen bij het werk voor de raad en zijn commissies. En die binnen het team van de griffie deze raad en zijn commissies, op met name digitale wijze, administratief en secretarieel ondersteunt en helpt organiseren. Niet alleen overdag, maar als het werk erom vraagt, ook in de avonduren.

Wil je meer informatie over het werken op de griffie? Kijk dan naar de informatie via de weblink: https://www.edam-volendam.nl/portal-home/griffie-en-griffier_43884/

Wat ga je doen?

Als griffiemedewerker werk je in een bestuurlijke, maar vooral ook politieke omgeving, en ben je het aanspreekpunt op de griffie voor het telefonisch contact, waarbij je o.a. zorgt voor een klantvriendelijke afhandeling daarvan;

ontvang en introduceer je bezoekers en organiseer je vergaderingen en activiteiten;

beheer je de agenda’s en bewaakt het nakomen van afspraken in een digitale werkomgeving;

bereid je vergaderingen en bijeenkomsten voor van o.a. de raad en het raadsplein, archiveer je de vergaderstukken, doet de verslaglegging en de voortgangsbewaking van de daarin afgesproken acties;

draag je zorg voor goede faciliteiten in en rond de vergaderingen;

leg je naar onderwerp of project dossiers aan en houdt deze bij;

verzorg je de correspondentie en stel je brieven op over algemene aangelegenheden;

doe je de verwerking en afhandeling van kwesties met een vertrouwelijke karakter;

ben je de vraagbaak en adviseur voor medewerkers in de organisatie over administratieve en organisatorische processen tussen ambtelijke organisatie en de raad en zijn commissies.



Wat neem je mee?

Je hebt een aantoonbaar werk- en denkniveau op tenminste MBO 4 niveau, aangevuld met secretariële/administratieve/communicatieve vaardigheden en met een goede beheersing van de Nederlandse taal;

je hebt een servicegerichte en klantvriendelijke opstelling;

je bent flexibel, en ook als het om je werktijden gaat;

je bent benader- en bereikbaar en weet van aanpakken;

je bent prestatiegericht, kunt zowel zelfstandig als in teamverband (samen)werken en met een warm hart voor de zaak en het team;

je hebt een creatieve instelling;

je hebt inzicht, weet je rol binnen bestuurlijke verhoudingen en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie.



Wat bieden wij?

Een aantrekkelijke en afwisselende functie voor 16 uur per week, die zowel overdag als (deels) in de avonduren wordt ingevuld. Naast de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen wordt afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring voor deze functie een maximumsalaris van € 1.397,78 bruto per maand aangeboden (afgeleid van functieschaal 7 en bij 16 uur per week). De gemeente kent flexibele werktijden en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Een pakket waaraan je op basis van een maandelijks op te bouwen individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris gedeeltelijk zelf invulling kunt geven. Je kunt dit budget uit laten betalen, of bijvoorbeeld gebruiken voor het kopen van extra verlof. Daarnaast is het mogelijk om dit budget te gebruiken voor belastingvoordeel ten aanzien van bijvoorbeeld je reiskosten woon-werkverkeer.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Linda van Essen (griffier), telefoon 0229-298361, of met Ingrid Karregat (commissiegriffier), telefoon 0299-398372. Voor informatie over de procedure kan contact opgenomen worden met Jeroen Scheijde, HR Adviseur, telefoon 0299-398398. Je reactie met CV en motivatiebrief kun je vóór 17 augustus 2020 in het sollicitatieformulier achterlaten. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over onze organisatie en bestuur vind je op onze website. www.edam-volendam.nl/vacatures

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.