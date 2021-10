Vacature: Hein Koning

zoekt 'n loontijger

Je hebt er echt plezier in om je werk secuur te doen en je schrikt niet terug voor een flinke berg mutaties op zijn tijd. Integendeel, je krijgt er juist energie van. En als klanten bellen, stel je ze gerust met duidelijke antwoorden op hun uiteenlopende vragen. Je bent misschien nog junior, maar als het aan jou ligt, duurt dat niet lang.

Waar denken we aan? Je hebt een relevante basisopleiding loonadministratie afgerond of je bent bereid het vak snel te leren. Als je al enige jaren vergelijkbaar werk hebt verricht, maken we ook graag een afspraak met je.



Zo iemand zoeken wij dus

Nog steeds gemotiveerd? Lees dan verder.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een kantoor dat qua automatisering zijn tijd ver vooruit is. We werken met moderne software voor de loonadministratie en met Hein Online en de Hein Online app voor een boekhouding die echt elke dag bij is.

We bieden je verder een team van 25 medewerkers die er net zo hard tegenaan gaan als jij straks. Fijne collega’s die graag iets voor een ander doen. Stuk voor stuk mensen, jong en oud, die plezier hebben in hun werk en hun werkomgeving.

Interesse?

Kijk meteen even rond op onze site,

www.heinkoning.nl, en beslis dan of je jezelf geschikt vindt voor deze prachtige baan. Ja? Ga door.

Voldoe je aan deze functie-eisen?

- Aantal jaren werkervaring op een administratie- of accountantskantoor is een pre

- Een relevante hbo-opleiding

- Goede communicator, makkelijk in klantcontacten

- Werkt graag met de laatste software

- Harde werker, teamspeler

- 24 – 40 uur per week

Dus ben je ambitieus, heb je affiniteit met cijfers en software en ben je sterk in klantencontacten?

Mail je CV met motivatie naar Ton Plat:

t.plat@heinkoning.nl.



Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

https://heinkoning.nl/vacature-loonadministrateur/